Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля 2021 года "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти".

Соответствующий документ №180/2021 был обнародован на сайте президента в четверг.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти". Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

В документе уточняется, что он вступает в силу со дня его опубликования.

Как отмечается в прилагающемуся к указу решению СНБО, оно было принято "с целью обеспечения устойчивого развития государства, гражданского общества и национальной экономики, обеспечение роста уровня и качества жизни населения как одного из фундаментальных национальных интересов Украины".

Согласно документу, Кабмин должен обеспечить с 1 июля 2021 использование в работе центральных органов исполнительной власти Кодификатора административно-территориальных единиц и территорий территориальных громад, а также принять меры по созданию с 1 января 2022 года Министерством развития громад и территорий Украины и Государственной службой статистики Украины информационно-аналитической системы мониторинга статистических и административных показателей территориальных громад с учетом современных потребностей реформирования местного самоуправления.

Кроме того, правительство должно разработать и подать в трехмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины изменения в законодательные акты относительно зачисления части налога на доходы физических лиц в местные бюджеты по месту регистрации места жительства физического лица – налогоплательщика.

В свою очередь, Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра должна вместе с местными государственными администрациями и органами местного самоуправления завершить процесс передачи в установленном порядке сложившимся территориальным общинам земельных участков, принадлежащих расформированным территориальным громадам и расположенным на территории соответствующих сложившихся территориальных громад.

Также она должна обеспечить совместно с органами местного самоуправления проведение учета земель, находящихся в собственности территориальных громад, их нормативную денежную оценку с целью последующего внесения данных в автоматизированную систему Государственного земельного кадастра.

Помимо это, совместно с Министерством развития громад и территорий Украины и Министерством цифровой трансформации Украины в трехмесячный срок Госгеокадастр должна принять необходимые меры по созданию Государственного адресного реестра в виде набора базовых данных национальной инфраструктуры геопространственных данных, определенных Законом Украины "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", а также обеспечить в трехмесячный срок внедрения комплексной системы мониторинга землепользования и пользования другими природными ресурсами методом дистанционного зондирования земли совместно с Государственным космическим агентством Украины, Министерством развития громад и территорий Украины, Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственной службой геологии и недр Украины, Службой безопасности Украины.

"Министерству развития громад и территорий Украины, местным государственным администрациям в 2021 году обеспечить проведение проверок на соответствие требованиям законодательства градостроительной документации, в том числе архитектурной документации, на региональном и местном уровнях и по результатам принять меры реагирования", - говорится в документе.

В нем также уточняется, что Министерство финансов, Министерство развития громад и территорий Украины вместе с местными государственными администрациями до 1 июля 2021 года должны разработать и утвердить методику оценки уровня способности территориальных громад, которая будет базироваться на основе показателей финансовой состоятельности, в том числе полученных из государственного бюджета дотаций и субвенций, нормативно-правовые акты по соблюдению единого подхода к системе горизонтального выравнивания налогоспособности территорий, а также по информационному взаимодействию с новообразованными местными финансовыми органами территориальных громад, а также обеспечить проведение аудита финансовых ресурсов территориальных громад с последующим информированием общественности.

"Министерству развития громад и территорий Украины совместно с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственной службой геологии и недр Украины, Государственной налоговой службой Украины, Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Министерством юстиции Украины и местными государственными администрациями обеспечить проведение инвентаризации водных объектов, лесных ресурсов, объектов государственной и коммунальной собственности, находящихся на территории территориальных громад", - отмечается в решении СНБО.