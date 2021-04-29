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15:10 29.04.2021

Посольство США приветствовало прозрачный процесс избрания нового главы правления НОТУ

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Посольство США приветствовало прозрачный процесс избрания нового главы правления НОТУ

Посольство США в Украине поздравило Николая Чернотицкого с избранием новым главой правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и приветствовало прозрачный процесс его избрания.

"Поздравляем Николая Чернотицкого с избранием новым главой правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ)! Мы приветствуем независимый и прозрачный процесс отбора и надеемся на продолжение нашего сотрудничества с общественным вещателем", - говорится в сообщении посольства в Twitter в четверг.

Как сообщалось, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) принял решение об избрании главой правления НОТУ Николая Чернотицкого. Чернотицкий избран главой НОТУ сроком на четыре года на замену Зурабу Аласания, полномочия которого заканчиваются 13 мая 2021 года.

 

Теги: #сша #ноту #чернотицкий
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