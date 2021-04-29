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15:02 29.04.2021

Шмыгаль и вице-премьер Польши обсудили региональную безопасность, вакцинацию против COVID-19 и пограничную инфраструктуру

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Шмыгаль и вице-премьер Польши обсудили региональную безопасность, вакцинацию против COVID-19 и пограничную инфраструктуру

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр, министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин обсудили региональную безопасность, вакцинацию против COVID-19 и развитие пограничной инфраструктуры.

"Глава Правительства Украины отметил, что диалог между странами в последнее время активно развивается, и эту динамику и содержательность контактов стоит продолжать. Денис Шмыгаль поблагодарил польскую сторону за действенную поддержку, которую Украина почувствовала в условиях недавнего увеличения военного присутствия Российской Федерации вблизи украинских границ и в Крыму", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам встречи.

Отмечается, что Шмыгаль поблагодарил Польшу, которая в рамках инициативы Европейской Комиссии выразила готовность предоставить Украине 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса.

"Рассчитываем на поддержку правительства Польши в согласовании механизма передачи вакцин для украинцев в ближайшее время", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль среди прочего отметил, что Украина внимательно наблюдает за внедрением сертификатов здоровья в Европейском Союзе и готова участвовать в инициативе для повышения мобильности населения.

Кроме того, премьер-министр Украины отметил, что существенное увеличение пропускной способности на украинско-польской границе является неотъемлемой частью укрепления двусторонних отношений.

"Для нас очень важно взаимное сотрудничество в этом направлении, чтобы мы могли развиваться, увеличивать товарооборот между странами, уничтожать контрабандные схемы и обустроить как можно больше современных пунктов пропуска. Это один из практических шагов по расширению нашего сотрудничества. Пункты пропуска является дверью между нашими государствами, поэтому прогресс в этой сфере имеет большое значение", - отметил Шмыгаль.

Также он отметил, что в контексте увеличения товарооборота между странами возникает вопрос польских разрешений для осуществления международных грузовых автомобильных перевозок.

"Учитывая растущие объемы нашей двусторонней торговли, количество авторазрешений для Украины должна быть не менее 200 тыс. Это поможет раскрыть наш взаимный экономический потенциал и улучшить динамику торговли", - заявил Шмыгаль.

Во время встречи премьер Украины также отметил важность обеспечения достойных условий и защиты прав украинских трудовых мигрантов и студентов.

Теги: #шмыгаль #польша
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