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15:14 29.04.2021

АМПУ провела очистку морского дна на месте аварии танкера Delfi

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АМПУ провела очистку морского дна на месте аварии танкера Delfi

Администрация морских портов Украины (АМПУ) собственными силами провела водолазную очистку морского дна на месте аварии танкера Delfi.

Как отмечается в сообщении на сайте АМПУ в четверг, во избежание загрязнения акватории Черного моря, специалистами водолазной службы Одесского филиала АМПУ было осуществлено повторное обследование морского дна и подъем остатков металлического лома на месте затопления аварийного танкера Delfi.

В операции было задействовано многоцелевое судно "Си Ант", принадлежащее портофлоту администрации порта "Южный".

Группа водолазной службы Одесского морского порта в составе пяти специалистов обнаружила и подняла из воды фрагмент борта, металлическую решетку, катушку с остатками кабеля, фрагменты трубопроводов, а также различные мелкие металлические предметы.

На данный момент акватория в месте, где находился танкер Delfi, приведена в надлежащее состояние и является полностью безопасной для отдыхающих и с точки зрения экологии моря.

Как сообщалось, танкер Delfi с ноября 2019 года находился в полузатопленном состоянии у побережья Одессы, в районе городского пляжа "Дельфин". Поскольку судно представляло угрозу для экологии одесского побережья и опасность для здоровья и жизни людей, АМПУ вместе с частными компаниями в августе-сентябре 2020 года организовало операцию по его подъему и удалению из пляжной зоны.

Теги: #delfi #ампу
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