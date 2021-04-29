Сертификат ЕС COVID-19 нужен для восстановления доверия к Шенгену, заявляют в Европарламенте

Европейский парламент (ЕП) высказался в четверг за введение "сертификата ЕС COVID-19" - документа, подтверждающего право на свободное передвижение внутри ЕС во время пандемии, но внес свои оговорки.

"Нам необходимо ввести в действие сертификат ЕС COVID-19, чтобы восстановить доверие людей к Шенгену, пока мы продолжать борьбу с пандемией", - сказал председатель комитета ЕП по гражданским свободам и докладчик по этому вопросу Хуан Фернандо Лопес Агилар.

Он добавил, что государства-члены ЕС не должны вводить дополнительных ограничений после того, как сертификат вступит в силу, а вакцины и тесты должны быть доступными и бесплатными для всех граждан.

По мнению Европарламента, обладатели сертификата ЕС не должны подвергаться дополнительным ограничениям на поездки, таким как карантин, самоизоляция или дополнительное тестирование, на всей территории союза.

Позиция Европарламента будет основой для его переговоров с Советом ЕС, прежде чем будет принято окончательное решение.

Еврокомиссия в марте предложила создать цифровой "зеленый сертификат" для свободного передвижения внутри ЕС. Совет ЕС неделю назад согласовал общие установочные принципы, которые описывают основные технические характеристики системы "зеленого сертификата". При готовности соответствующей инфраструктуры он, по мнению Еврокомиссии и Совета ЕС, должен быть введен к июню этого года.

В отличие от предложенного ранее Еврокомиссией "цифрового зеленого сертификата", "сертификат ЕС COVID-19", согласованный Европарламентом, должен действовать в течение года, а не дольше.

Он также может существовать в цифровом или бумажном формате, будет подтверждать, что человек был вакцинирован против коронавируса или, в качестве альтернативы, имеет недавний отрицательный результат теста или выздоровел от инфекции. Однако он не будет ни обязательным проездным документом, ни предварительным условием для реализации права на свободное передвижение. То есть путешествовать можно и без него, но тогда при соблюдении действующих профилактических условий.

Государства-члены ЕС должны принимать сертификаты о вакцинации, выданные в других странах-членах ЕС лицам, привитым вакциной, разрешенной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Пока это Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson& Johnson. Но могут решать, принимать свидетельства о прививках другими вакцинами, разрешенными ВОЗ.