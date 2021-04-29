Рада приняла закон об изменении подходов к сфере культуры

Верховая Рада приняла законопроект об изменении подходов к сфере культуры.

Принятие соответствующего законопроекта №4318 "О внесении изменений в закон "О культуре" относительно общих основ предоставления населению культурных услуг" во втором чтении и в целом поддержал 281 народный депутат на внеочередном пленарном заседании в четверг.

Согласно законопроекту, стратегию развития культуры на 5 лет будет утверждать Кабинет министров.

Законопроект предлагает ввести мониторинг реализации государственной политики в сфере культуры – систему регулярного наблюдения, оценки и прогноза динамики количественных и качественных изменений состояния сферы культуры.

Этот документ направлен на создание правовых основ для формирования эффективной системы гарантирования соблюдения культурных прав и нужд населения независимо от мест проживания и социального статуса, по получению качественных и доступных услуг в сфере культуры.

Законопроект предусматривает гарантии от необоснованного закрытия учреждений культуры в условиях административно-территориальной реформы. В частности, базовая сеть учреждений культуры дополнена учебными заведениями сферы культуры: художественные школы, художественные лицеи, художественные колледжи, учреждения высшего художественного образования.

Законопроект также пересматривает и уточняет приоритеты государственной культурной политики. В частности, приоритетами государственной политики в сфере культуры являются развитие культуры украинской нации, коренных народов и национальных меньшинств, усиление образовательной, инновационного и коммуникационного потенциалов культуры, эстетическое воспитание граждан, прежде всего, детей и молодежи; развитие художественного образования; кадровое обеспечение сферы культуры, а также охрана культурного наследия и культурных ценностей.

Большинство положений законопроекта вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.