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13:34 29.04.2021

Разумков прогнозирует судебные разбирательства в связи с заменой главы "Нафтогаза"

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Разумков прогнозирует судебные разбирательства в связи с заменой главы "Нафтогаза"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует судебные разбирательства в связи с заменой главы "Нафтогаза".

"Насколько я помню, по закону увольнения осуществляет Наблюдательный совет… Насколько я знаю из СМИ, Наблюдательный совет такого решения не принимал. Поэтому могут быть дискуссии в судах, могут быть иски", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в четверг.

Глава Верховной Рады считает странным, что руководитель Нафтогаза Андрей Коболев узнал о том, что его уволили из новостей.

"Я думаю, что по-другому должна работать машина под названием государственное управление, и все должно происходить в рамках закона", - сказал Разумков.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров НАК "Нафтогаза Украины" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании.

КМУ досрочно прекратил полномочия главы правления "Нафтогаза" Коболева, уволив его с должности с 28 апреля, и избрал и назначил главой компании Витренко с 29 апреля сроком на один год.

В Кабмине ранее заявили, что на увольнение Коболева повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы.

Коболев был назначен главой "Нафтогаза" в марте 2014 года, проработав в этой должности более семи лет.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #разумков
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