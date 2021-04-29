Киев призывает РФ не распространять очередные инсинуации об "украинском радикальном следе"
Министерство иностранных дел Украины призывает Россию не распространять очередные инсинуации об "украинском радикальном следе", заявил спикер МИД Олег Николенко.
"Информация о задержании украинских граждан в дипломатические учреждения Украины в Российской Федерации не поступала. В то же время констатируем, что с января этого года российские правоохранительные органы и государственные СМИ активно раскручивают тему "внешнего управления" акциями народных протестов на фоне грубого нарушения прав человека в России", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.
По словам Николенко, для устрашения собственного населения традиционно создаются истории об "украинском радикальном следе".
"Категорически отвергаем такие обвинения. Призываем российскую сторону не распространять очередные инсинуации, а взамен прислушиваться к законным требованиям российских граждан, в том числе в части соблюдения основополагающих прав человека и обеспечения верховенства права", - добавил он.
Ранее российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что шестнадцать сторонников украинской радикальной группы "М.К.У." были задержаны в ряде регионов РФ. "В городах Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", - сказали в ЦОС.