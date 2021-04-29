События

13:08 29.04.2021

Украина будет настаивать на отчетности СММ ОБСЕ о результатах агрессии РФ в Азово-Черноморском регионе - Джапарова

2 мин читать
Украина будет настаивать на отчетности СММ ОБСЕ о результатах агрессии РФ в Азово-Черноморском регионе - Джапарова

Украина будет настаивать, чтобы СММ ОБСЕ приступила к содержательной отчетности о результатах агрессии РФ в Азово-Черноморском регионе, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Поскольку СММ ОБСЕ в своей деятельности придерживается принципа "отчитываемся о том, что видим", тематика оккупации Крыма и ее последствий не находит должного отражения в отчетах Миссии. СММ также не имеет должного технического оснащения для осуществления мониторинговых мероприятий в море и соответствующей фиксации конкретных ограничений свободы судоходства в Азово-Черноморском регионе", - сказала Джапарова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в то же время, на фоне упомянутых ограничений мандат Миссии и ее мониторинговые способности должны быть направлены на фиксацию социально-экономических последствий таких незаконных ограничительных мер со стороны России путем общения с представителями пострадавших украинских предприятий, администрациями морских портов, экипажами судов и тому подобное.

Джапарова указала, что это касается и мониторинга ситуации в оккупированном Крыму в целом, который возможно осуществлять дистанционно через контакты с людьми, которые пересекают административную линию границы с АРК, ведь среди них - жертвы и свидетели незаконных преследований со стороны российских силовых структур, общественные активисты, представители независимых СМИ и т.д.

"Эти важные направления мониторинга находятся на повестке дня наших контактов как с руководством СММ здесь, в Украине, так и с руководством Секретариата ОБСЕ в Вене и действующим председательством в Организации, и мы будем настаивать и в дальнейшем, чтобы СММ ОБСЕ приняла во внимание нашу позицию и приступила к содержательной отчетности о результатах российской агрессии в Азово-Черноморском регионе. К тому же, хорошим примером для изучения и подражания в этом контексте могут служить доклады генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в АР Крым и г. Севастополь, содержащие отдельные разделы о методологии сбора данных в условиях заблокированного со стороны РФ доступа на полуостров", - подчеркнула она.

Джапарова также напомнила, что уже седьмой год подряд Россия блокирует доступ СММ ОБСЕ как в Крым, так и к значительной части временно оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях, особенно на участках, прилегающих к временно неподконтрольной правительству Украины части государственной границы с РФ.

Теги: #агрессия #рф #смм_обсе #джапарова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:50 29.04.2021
В ОП рассматривают несколько площадок для проведения встречи Зеленского и Путина, в том числе Турцию и Израиль – источник

В ОП рассматривают несколько площадок для проведения встречи Зеленского и Путина, в том числе Турцию и Израиль – источник

13:22 29.04.2021
Киев призывает РФ не распространять очередные инсинуации об "украинском радикальном следе"

Киев призывает РФ не распространять очередные инсинуации об "украинском радикальном следе"

13:01 29.04.2021
Убытки РФ из-за санкций достигают $160 млрд - замглавы МИД Джапарова

Убытки РФ из-за санкций достигают $160 млрд - замглавы МИД Джапарова

12:32 29.04.2021
Ряд стран подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" на наивысшем уровне - замглавы МИД Джапарова

Ряд стран подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" на наивысшем уровне - замглавы МИД Джапарова

10:15 29.04.2021
Гройсман: Агрессия Путина против Украины - это коронавирус, а вакцина - это коалиция наших партнеров, ведущих стран мира

Гройсман: Агрессия Путина против Украины - это коронавирус, а вакцина - это коалиция наших партнеров, ведущих стран мира

19:01 28.04.2021
Послы ряда стран призвали не терять бдительность в связи с объявлением об отводе войск РФ от границ Украины

Послы ряда стран призвали не терять бдительность в связи с объявлением об отводе войск РФ от границ Украины

13:11 28.04.2021
Кремль пока не получал официального предложения Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

Кремль пока не получал официального предложения Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

13:03 28.04.2021
Власти Болгарии заподозрили шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах – СМИ

Власти Болгарии заподозрили шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах – СМИ

09:20 28.04.2021
Украинские дипломаты обсудили план адвокации Крымской платформы со Всемирным конгрессом украинцев

Украинские дипломаты обсудили план адвокации Крымской платформы со Всемирным конгрессом украинцев

19:04 27.04.2021
Никакой конкретики по поводу встречи Путина и Зеленского не поступало - Песков

Никакой конкретики по поводу встречи Путина и Зеленского не поступало - Песков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина может выйти на 1-е место по смертности от COVID-19 среди крупных стран Европы - KSE

Проведение заседания СНБО до праздников маловероятно - Разумков

Мокан уходит с поста представителя Кабмина в Раде

Ряд стран подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" на наивысшем уровне - замглавы МИД Джапарова

Кравчук: текст "пасхального перемирия" не удалось согласовать в ТКГ из-за отсутствия четкого понимания субъектов его исполнения

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина может выйти на 1-е место по смертности от COVID-19 среди крупных стран Европы - KSE

"Метинвест" рассмотрит предложение Мариуполя по измененному участку для строительства здания "Политехники"

Сертификат ЕС COVID-19 нужен для восстановления доверия к Шенгену, заявляют в Европарламенте

Рада приняла закон об изменении подходов к сфере культуры

Разумков прогнозирует судебные разбирательства в связи с заменой главы "Нафтогаза"

Разумков считает недопустимыми и нарушающими законодательство шествия, пропагандирующие дивизию "Галичина"

Кабмин планирует назначить нового постоянного представителя правительства в Раде в течение двух недель

Проведение заседания СНБО до праздников маловероятно - Разумков

Мокан уходит с поста представителя Кабмина в Раде

Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке пациентов с COVID-19 под наблюдение семейных врачей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА