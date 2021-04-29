События

12:45 29.04.2021

Проведение заседания СНБО до праздников маловероятно - Разумков

1 мин читать
Проведение заседания СНБО до праздников маловероятно - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает маловероятным проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины до майских праздников.

"По состоянию на сегодня, приглашение от Секретариата Совета национальной безопасности и обороны не поступало. Думаю, что мало реалистично (что заседание СНБО состоится до майских праздников – ИФ), но все может быть. Бывает так, что утром появляется приглашение", - сказал Разумков на брифинге в четверг в Киеве.

Он также отметил, что ему, как и другим членам СНБО, не передавали ориентировочную повестку дня на ближайшее заседание СНБО.

Теги: #снбо #разумков #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:02 29.04.2021
Рада не будет собираться на внеочередное пленарное заседание до 18 мая, считает Разумков

Рада не будет собираться на внеочередное пленарное заседание до 18 мая, считает Разумков

13:34 29.04.2021
Разумков прогнозирует судебные разбирательства в связи с заменой главы "Нафтогаза"

Разумков прогнозирует судебные разбирательства в связи с заменой главы "Нафтогаза"

13:24 29.04.2021
Разумков считает недопустимыми и нарушающими законодательство шествия, пропагандирующие дивизию "Галичина"

Разумков считает недопустимыми и нарушающими законодательство шествия, пропагандирующие дивизию "Галичина"

12:16 29.04.2021
В Украине ожидается потепление, местами возможны дожди

В Украине ожидается потепление, местами возможны дожди

10:26 29.04.2021
"Укрпошта" в I кв.-2021 ожидает 128 млн грн убытка

"Укрпошта" в I кв.-2021 ожидает 128 млн грн убытка

18:45 28.04.2021
Мы хотим справедливости и узнать причину попадания в санкционные списки - "Прометей"

Мы хотим справедливости и узнать причину попадания в санкционные списки - "Прометей"

12:46 28.04.2021
Разумков созывает два внеочередных заседания Рады на четверг

Разумков созывает два внеочередных заседания Рады на четверг

12:35 28.04.2021
Заседание СНБО состоится через несколько недель – замглавы ОП

Заседание СНБО состоится через несколько недель – замглавы ОП

19:29 27.04.2021
Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по результатам совещания в Херсоне по безопасности ситуации на админгранице

Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по результатам совещания в Херсоне по безопасности ситуации на админгранице

16:45 27.04.2021
Рада отклонила проект постановления о созыве СНБО для обсуждения пандемии коронавируса в Украине с участие глав фракций

Рада отклонила проект постановления о созыве СНБО для обсуждения пандемии коронавируса в Украине с участие глав фракций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина может выйти на 1-е место по смертности от COVID-19 среди крупных стран Европы - KSE

Мокан уходит с поста представителя Кабмина в Раде

Ряд стран подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" на наивысшем уровне - замглавы МИД Джапарова

Кравчук: текст "пасхального перемирия" не удалось согласовать в ТКГ из-за отсутствия четкого понимания субъектов его исполнения

Рада назначила вице-президента "Энергоатома" Галущенко министром энергетики

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина может выйти на 1-е место по смертности от COVID-19 среди крупных стран Европы - KSE

"Метинвест" рассмотрит предложение Мариуполя по измененному участку для строительства здания "Политехники"

Сертификат ЕС COVID-19 нужен для восстановления доверия к Шенгену, заявляют в Европарламенте

Рада приняла закон об изменении подходов к сфере культуры

Киев призывает РФ не распространять очередные инсинуации об "украинском радикальном следе"

Украина будет настаивать на отчетности СММ ОБСЕ о результатах агрессии РФ в Азово-Черноморском регионе - Джапарова

Кабмин планирует назначить нового постоянного представителя правительства в Раде в течение двух недель

Мокан уходит с поста представителя Кабмина в Раде

Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке пациентов с COVID-19 под наблюдение семейных врачей

Ряд стран подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" на наивысшем уровне - замглавы МИД Джапарова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА