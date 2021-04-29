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13:00 29.04.2021

Кабмин планирует назначить нового постоянного представителя правительства в Раде в течение двух недель

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Кабмин планирует назначить нового постоянного представителя правительства в Раде в течение двух недель

Кабинет министров планирует рассмотреть вопрос о назначении нового постоянного представителя правительства в Верховной Раде в течение ближайших двух недель.

"Правительство планирует рассмотреть вопрос о назначении нового постоянного представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде в течение ближайших двух недель. Действующий представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан, занимает соответствующую должность с апреля прошлого года. За это время было осуществлено много важных шагов в направлении усиления сотрудничества и коммуникации с Верховной Радой. За что правительство благодарит Василия Мокана", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что в течение двух недель будет обнародована новая кандидатура представителя правительства в законодательном органе страны, ключевой задачей которого будет усиление институционального взаимодействия Кабмина и Рады.

"Тесная и конструктивная работа исполнительной и законодательной ветвей власти должна выйти на качественно новый уровень, что должно повлиять на скорость прохождения правительственных инициатив в парламенте, а также ускорить имплементацию принятых Верховной Радой документов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Мокан написал заявление об увольнении с должности представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде.

Теги: #рада #постпред #кабмин
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