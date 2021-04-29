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12:35 29.04.2021

Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке пациентов с COVID-19 под наблюдение семейных врачей

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Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке пациентов с COVID-19 под наблюдение семейных врачей

Министерство здравоохранения разрешит выписывать пациентов с COVID-19, которые нуждаются в кислородной поддержке, под наблюдение семейных врачей, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Минздрав внесет изменения в стандарт предоставления медпомощи при коронавирусной инфекции, в частности, по стационарному лечению пациентов с COVID-19. Изменения вносятся относительно выписки пациентов из стационара, когда они не нуждаются в стационарном лечении, но нуждаются в кислородной поддержке", - сказала она.

"В стандарт будут внесены такие изменения – решение о выписке принимает лечащий врач на основании уменьшения клинических признаков заболевания, стойкой тенденции к нормализации лабораторных показателей. Если у больного, несмотря на отсутствие клинико-лабораторных признаков активного инфекционного процесса, методом ПЦР определяется фрагмент РНК возбудителя, больной может быть выписан домой на самоизоляцию и продолжения лечения врачом "первички". Пациент, нуждающийся в кислородной поддержке, может быть выписан на амбулаторное лечение, если сатурация больше или равна 94% при дыхании пациента кислородом низкого потока 3-5 л в минуту и при наличии в амбулатории кислородного концентратора, который обеспечивает поток до 8 л", - добавила замминистра.

Теги: #кислород #covid_19 #минздрав
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