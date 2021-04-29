Более 90% украинцев будут отмечать Пасху 2 мая, в церковь пойдут почти 20% взрослого населения

92% украинцев намерены праздновать Пасху 2 мая, в церковь пойдут почти 20% взрослого населения, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии 13-15 апреля 2021 года.

По данным исследования, 92% населения так или иначе планируют праздновать Пасху, не будут праздновать только 6% (и 2% не определились).

Среди всего взрослого населения Украины каждый пятый (19%) планирует идти в церковь на Пасху, а 9% - принять участие в службе.

Большинство населения Украины не планируют идти в церковь на Пасху. Готовить дома пасхальные блюда планируют 69% населения Украины, молиться в семейном кругу - 25%, принимать гостей родственников дома - 19%.

Кроме того, согласно опросу, среди всего населения Украины поедут на кладбище - 11%; поедут в гости в пределах своего города - 8%; поедут в гости за пределы своего города - 5%.

Наибольшее количество тех, кто планирует идти в церковь святить паски, наблюдается в западном регионе (29%), во всех остальных регионах это количество несколько меньше: юг - 19%, центр - 15%, восток - 12%. Пойдут святить пасхальную еду в церковь 18% украинцев в возрасте 18-29 лет, в возрасте 40-49 лет - 19%, 50-59 лет и 60+ - 22%; наименьший процент среди категории - 30-39 лет - 15%.

Наибольшее количество тех, кто планирует готовить пасхальные блюда в семье, также в западном регионе (73%); в центре и юге - 69%, на востоке - 63%.

Принимать гостей планируют 23% жителей западного региона, 19% - центрального, 16% - южного и 17% - жителей восточного региона.

Не планируют праздновать Пасху 8% жителей востока, в центре - 7%, на юге - 6%, на западе - 5%. Количество тех, кто не планирует праздновать Пасху, с возрастом уменьшается: 18-29 лет - 13%, 30-39 и 40-49 лет - соответственно 7% и 6%, 50-59 и 60+ лет - соответственно 4% и 3%.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2001 респондента, проживающего во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.