"Слуга народа" определится с вопросом увольнения главы Минздрава в мае – Арахамия

Парламентская фракция "Слуга народа" обсудит вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова в мае, заявил лидер фракции Давид Арахамия.

"У нас будет обсуждение этого вопроса где-то в десятых числах мая", - сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, поддержит ли фракция отставку министра.

По словам народного депутата, он "относится к кандидатуре Степанова позитивно". В то же время Арахамия подчеркнул, что "учитывая серию провальных обещаний по плану вакцинации... должны быть приняты какие-то решения".

"Возможно, это будет просто предупреждение. Я не знаю, насколько роковым оно может быть", - отметил Арахамия.

Лидер фракции также рассказал,что на должность министра здравоохранения рассматривают "некоторые кандидатуры", в том числе главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Фамилии возможных кандидатов лидер фракции назвать отказался: "Я не могу вам сказать, поскольку в этом случае две недели будут перемывать кости бедным этим кандидатам".

Глава фракции также спрогнозировал несколько кадровых ротаций в Кабинете министров.