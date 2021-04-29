В ОБСЕ призывают к активизации разминирования в зоне конфликта на Донбассе в преддверии Пасхи

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередной встречи ТКГ призвала стороны конфликта на Донбассе в срочном порядке предпринять шаги по противоминной деятельности.

«С наступлением теплого времени года и приближающимися пасхальными праздниками я призываю стороны в срочном порядке предпринять шаги по противоминной деятельности. По данным СММ, в этом году причиной большинства гражданских жертв стали именно мины и другие неразорвавшиеся устройства», - приводятся слова Грау на сайте СММ ОБСЕ в четверг.

По словам посла, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ «продолжает фиксировать высокий уровень нарушений режима прекращения огня, в связи с этим необходимость соблюдения режима прекращения огня была в центре внимания дискуссий рабочей группы по вопросам безопасности и ТКГ 27 и 28 апреля».

«Участники заседания подтвердили свою приверженность ему. Однако прийти к согласию по заявлению ТКГ относительно реагирования на нарушения режима прекращения огня и их исключение в дальнейшем, к сожалению, не удалось», - сообщила Грау.

Кроме того, «сторонам в политической рабочей группе не удалось достичь прогресса в разработке Плана действий по реализации Минских соглашений».

Также Грау подчеркнула, что «на выполнении мандата миссии отрицательно сказывается рост числа ограничений и препятствий для свободного передвижения ее сотрудников». «Беспилотные летательные аппараты СММ ежедневно подвергаются обстрелам и воздействию радиоэлектронных помех», - подытожила она.