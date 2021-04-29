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11:09 29.04.2021

Рада назначила вице-президента "Энергоатома" Галущенко министром энергетики

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Рада назначила вице-президента "Энергоатома" Галущенко министром энергетики

Верховная Рада назначила вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики Украины.

Соответствующее решение принято на заседании Рады в четверг.

За назначение Галущенко проголосовали 305 депутатов. Фракция "Слуга народа" – 227 голосов "за", "Батькивщина " – 17, "За майбутне" – 14, "Опозиционная платформа – за жизнь" – 20, группа "Довира " – 19, внефракицонные – 8.

Представление о назначении Галущенко внес премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Выступая перед народными депутатами, Галущенко отметил, что своей задачей он видит налаживание взаимопонимания с Верховной Радой для решения проблем в энергетической отрасли, среди которых он назвал долги на энергорынках, незавершенность интеграции энергосистемы Украины с европейским рынком, колебание цен на газ, необходимость выработки механизма защиты уязвимых потребителей, теневой рынок нефтепродуктов, а также противостояние "Северному потоку-2" и диверсификацию поставок энергоресурсов.

"Ближайшее время – наиболее критично. Министр энергетики, кем бы он ни был, ничего не сможет сделать без Верховной Рады", – отметил кандидат.

Как сообщалось, накануне Комитет Рады по вопросам энергетики и ЖКУ принял решение поддержать кандидатуру Галущенко на должность главы Минэнерго.

Кабинет министров Украины 28 апреля вечером обнародовал принятые решения об увольнении Юрия Витренко с должности первого заместителя министра энергетики и признании недействительным решения о возложении на него обязанностей министра.

Галущенко был назначен вице-президентом "Энергоатома" год назад по представлению и.о. главы компании Петра Котина, и отвечает за вопросы перспективного развития компании.

Имеет опыт работы в МИД Украины, администрации и секретариате президента Украины и в 2011-2013 годах был директором департамента судебной работы Минюста, он не является собственником каких-либо юрлиц, в 2019 году его единственным источником дохода была преподавательская деятельность в Киевском национальном университете им. Шевченко на кафедре международного частного права.

"Энергоатом" в январе-марте 2021 года получило чистую прибыль 1 млрд 11,459 млн грн против 1 млрд 572,839 млн грн чистого убытка за аналогичный период прошлого года.

 

Теги: #минэнерго #галущенко
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