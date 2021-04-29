Нужно еще до 20 голосов в поддержку исключения Шевченко из фракции "Слуга народа" - Арахамия

В "Слуге народа" уже более ста пятидесяти народных депутатов поддерживают исключение Евгения Шевченко из фракции за встречу в Минске с Александром Лукашенко, сообщил лидер фракции Давид Арахамия.

"По состоянию на вчера было 154 подписи из 172 необходимых... Я думаю, что на 1 мая сделаем ему "подарок", - сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве.

Он уточнил, что мнения депутатов об исключении Шевченко выясняют в чате фракции.

Лидер фракции также отметил, что 10 мая состоится заседание высшего политического совета партии, на котором заслушают народного депутата Николая Тищенко, который в период усиленного карантина праздновал день рождения своей жены в одной из гостиниц Киева.