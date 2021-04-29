События

10:10 29.04.2021

В Киеве за сутки выявили 940 случаев COVID-19, умерли 30 человек

1 мин читать
В Киеве за сутки выявили 940 случаев COVID-19, умерли 30 человек

В течение прошедших суток, 28 апреля, в Киеве зафиксировали 940 новых случаев заражения коронавирусом, от осложнений COVID-19 умерли 30 жителей столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"+940 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 194 630). 548 женщин в возрасте от 18 до 92 лет. 355 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет. 22 девочки от 25 дней до 17 лет и 15 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет. + 30 летальных случаев от вируса (всего 4 567)", - написал Кличко в соцсетях в четверг.

Он отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (180), Соломенском (154) и Шевченковском (142) районах столицы.

Кроме того, в течение последних суток 86 киевлян были госпитализированы с коронавирусом, еще 255 жителей столицы доставлены в больницы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За прошедшие сутки коронавирус в Киеве преодолели 784 человека, за всё время пандемии болезнь победил 122 831 житель столицы.

Теги: #киев #covid_19
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:09 29.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 149 млн, число жертв - 3,1 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 149 млн, число жертв - 3,1 млн

19:05 28.04.2021
Киев с 1 мая переходит в "желтую" зону эпидограничений - госкомиссия ТЭБ и ЧС

Киев с 1 мая переходит в "желтую" зону эпидограничений - госкомиссия ТЭБ и ЧС

16:32 28.04.2021
В Киеве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины

14:05 28.04.2021
О проведении пресс-конференций в пресс-центре "Интерфакс-Украина" на время действия введенных ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19

О проведении пресс-конференций в пресс-центре "Интерфакс-Украина" на время действия введенных ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19

13:26 28.04.2021
Дом Рутковского в Киеве отреставрируют за $4 млн

Дом Рутковского в Киеве отреставрируют за $4 млн

12:45 28.04.2021
В Киеве более 1 тыс. больных COVID-19 за сутки, скончались 40 человек – Кличко

В Киеве более 1 тыс. больных COVID-19 за сутки, скончались 40 человек – Кличко

12:42 28.04.2021
Кличко: Киевсовет обратится к правительству относительно сохранения исторических и культурных достопримечательностей столицы

Кличко: Киевсовет обратится к правительству относительно сохранения исторических и культурных достопримечательностей столицы

12:28 28.04.2021
В Киеве усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений, в частности на Пасху – мэр

В Киеве усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений, в частности на Пасху – мэр

12:12 28.04.2021
С 1 мая в Киеве ослабят карантинные ограничения – Кличко

С 1 мая в Киеве ослабят карантинные ограничения – Кличко

10:33 28.04.2021
В Голосеевском районе Киева найдена сумка с фрагментами человеческого тела

В Голосеевском районе Киева найдена сумка с фрагментами человеческого тела

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госдеп США указал на нарушение принципов корпоративного управления в связи с кадровыми перестановками в "Нафтогазе"

На Донбассе в среду ранен украинский военнослужащий, российские наемники обстреляли н.п. Зайцево

В Украине за сутки зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 18 442 человека

Акционеры уволили Данилюка с должности главы набсовета Нацдепозитария

Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной - советник президента США

ПОСЛЕДНЕЕ

Нужно еще до 20 голосов в поддержку исключения Шевченко из фракции "Слуга народа" - Арахамия

"Укрзализныця" назначила еще один "Интерсити+" в Карпаты

Посольство США: принятие изменений в Земельный кодекс - критический шаг на пути к открытому и прозрачному рынку с/х земли

СБУ разоблачила агентурную сеть "спецслужбы "ЛНР", планировавшую теракт на месте дислокации подразделения ВСУ

Правоохранители задержали подростка из Николаева, подозреваемого в убийстве

Госдеп США указал на нарушение принципов корпоративного управления в связи с кадровыми перестановками в "Нафтогазе"

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1503 аппаратов

На Донбассе в среду ранен украинский военнослужащий, российские наемники обстреляли н.п. Зайцево

В Украине за сутки зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 18 442 человека

Байден: США не стремятся к эскалации в отношениях с Россией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА