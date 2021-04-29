В Киеве за сутки выявили 940 случаев COVID-19, умерли 30 человек

В течение прошедших суток, 28 апреля, в Киеве зафиксировали 940 новых случаев заражения коронавирусом, от осложнений COVID-19 умерли 30 жителей столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"+940 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 194 630). 548 женщин в возрасте от 18 до 92 лет. 355 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет. 22 девочки от 25 дней до 17 лет и 15 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет. + 30 летальных случаев от вируса (всего 4 567)", - написал Кличко в соцсетях в четверг.

Он отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (180), Соломенском (154) и Шевченковском (142) районах столицы.

Кроме того, в течение последних суток 86 киевлян были госпитализированы с коронавирусом, еще 255 жителей столицы доставлены в больницы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За прошедшие сутки коронавирус в Киеве преодолели 784 человека, за всё время пандемии болезнь победил 122 831 житель столицы.