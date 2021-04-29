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09:56 29.04.2021

СБУ разоблачила агентурную сеть "спецслужбы "ЛНР", планировавшую теракт на месте дислокации подразделения ВСУ

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СБУ разоблачила агентурную сеть "спецслужбы "ЛНР", планировавшую теракт на месте дислокации подразделения ВСУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети т.н. спецслужбы "ЛНР", в группировку входили граждане Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

"Установлено, что вражеские агенты за денежное вознаграждение, собирали и передавали своим кураторам разведывательную информацию о расположении, передислокацию, количество личного состава, вооружения и военной техники подразделений Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что члены сети также готовили террористический акт в месте дислокации одного из подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Луганской области путем отравления военнослужащих химическим веществом.

Члены группировки выполняли задания, контролируемого российскими спецслужбами так называемого "МГБ ЛНР" в районе проведения операции Объединенных сил.

По результатам проведения обысков по месту жительства членов агентурной сети были обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности - средства конспиративной связи, топографические карты и схемы местности с обозначенными объектами разведывательных устремлений, материалы переписки между членами сети и сотрудником так называемого "МГБ ЛНР" и др.

Членов агентурной сети задержали согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотруднику так называемого "МГБ ЛНР" заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Теги: #сбу #лнр #агенты
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