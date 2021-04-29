События

09:09 29.04.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 149 млн, число жертв - 3,1 млн

2 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 149 млн, число жертв - 3,1 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро четверга составило 149 млн 242 тыс. 187, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала пандемии число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 147 тыс. 16 человек, излечились более 126 млн.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 229 тыс. 327 инфицированных COVID-19, зафиксировано 574 тыс. 326 летальных исходов, выздоровели около 25 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число заболеваний продолжает расти вызывающими серьезную озабоченность темпами. За последние сутки выявлено 360 тыс. 960 новых инфицированных, в результате количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 17 млн 997 тыс. 267, число скончавшихся - 201 тыс. 187, поправились более 14 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 млн 521 тыс. 289 заболевших, из них умерли 398 тыс. 185 человек, выздоровели более 12 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 405,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 769 человек, Индии - 147, Бразилии - 1 тыс. 863.

Теги: #covid_19 #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:10 29.04.2021
В Киеве за сутки выявили 940 случаев COVID-19, умерли 30 человек

В Киеве за сутки выявили 940 случаев COVID-19, умерли 30 человек

14:05 28.04.2021
О проведении пресс-конференций в пресс-центре "Интерфакс-Украина" на время действия введенных ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19

О проведении пресс-конференций в пресс-центре "Интерфакс-Украина" на время действия введенных ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19

08:32 27.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 147,5 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 147,5 млн - университет Джонса Хопкинса

19:19 26.04.2021
В 50 странах из-за вакцинации от COVID-19 отложили прививки от других заболеваний

В 50 странах из-за вакцинации от COVID-19 отложили прививки от других заболеваний

18:12 26.04.2021
В Иране зафиксировали самый высокий за время пандемии суточный показатель смертей от COVID-19

В Иране зафиксировали самый высокий за время пандемии суточный показатель смертей от COVID-19

14:41 26.04.2021
Зеленский призвал глав церквей обратить внимание украинцев на необходимость соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

Зеленский призвал глав церквей обратить внимание украинцев на необходимость соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

11:21 26.04.2021
В Киеве за сутки обнаружили 256 случаев заболевания COVID-19, умер 21 человек

В Киеве за сутки обнаружили 256 случаев заболевания COVID-19, умер 21 человек

11:14 26.04.2021
В Таиланде растет заболеваемость COVID-19, в Бангкоке на две недели закрывают кинотеатры и парки

В Таиланде растет заболеваемость COVID-19, в Бангкоке на две недели закрывают кинотеатры и парки

09:26 26.04.2021
За сутки в 9 регионах Украины не сделали ни одной прививки от COVID-19

За сутки в 9 регионах Украины не сделали ни одной прививки от COVID-19

09:22 26.04.2021
Иран запустил серийное производство собственной вакцины от COVID-19

Иран запустил серийное производство собственной вакцины от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госдеп США указал на нарушение принципов корпоративного управления в связи с кадровыми перестановками в "Нафтогазе"

На Донбассе в среду ранен украинский военнослужащий, российские наемники обстреляли н.п. Зайцево

В Украине за сутки зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 18 442 человека

Акционеры уволили Данилюка с должности главы набсовета Нацдепозитария

Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной - советник президента США

ПОСЛЕДНЕЕ

Нужно еще до 20 голосов в поддержку исключения Шевченко из фракции "Слуга народа" - Арахамия

"Укрзализныця" назначила еще один "Интерсити+" в Карпаты

Посольство США: принятие изменений в Земельный кодекс - критический шаг на пути к открытому и прозрачному рынку с/х земли

СБУ разоблачила агентурную сеть "спецслужбы "ЛНР", планировавшую теракт на месте дислокации подразделения ВСУ

Правоохранители задержали подростка из Николаева, подозреваемого в убийстве

Госдеп США указал на нарушение принципов корпоративного управления в связи с кадровыми перестановками в "Нафтогазе"

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1503 аппаратов

На Донбассе в среду ранен украинский военнослужащий, российские наемники обстреляли н.п. Зайцево

В Украине за сутки зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 18 442 человека

Байден: США не стремятся к эскалации в отношениях с Россией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА