События

08:37 29.04.2021

На Донбассе в среду ранен украинский военнослужащий, российские наемники обстреляли н.п. Зайцево

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На Донбассе в среду ранен украинский военнослужащий, российские наемники обстреляли н.п. Зайцево

На Донбассе в среду ранение получил украинский военнослужащий, российские наемники 15 раз открывали огонь, в том числе по н. п. Зайцево. С начала суток зафиксировано три обстрела, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военному оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В частности, российские наемники в пригороде Красногоровки вели огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки противник дважды совершил обстрел, применив минометы калибра 120-мм, стрелковое оружие, ручные станковые и станковые противотанковые гранатометы.

Неподалеку Водяного российские наемники шесть раз открывали огонь в сторону позиций украинских защитников с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Гнутово совершен обстрел с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У поселка Светлодарск противник применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку Авдеевки зафиксирован огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у поселка Золотое-4 - из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного российские наемники осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Из стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Зайцево", –сказано в сообщении.

Также отмечается, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь.

"По состоянию на 7:00 утра, 29 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", – сказано в утренней сводке.

В частности, недалеко от Опытного зафиксирован огонь из минометов 120-го калибра, а у Павлополя - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

"Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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