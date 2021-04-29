В Украине за сутки зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 18 442 человека

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 11 627 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 18 627 человек, умерло 387 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11 627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 апреля 2021 года. В частности, заболели 518 детей и 259 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 096 человек; ️летальных случаев - 387; выздоровело – 18 442 человека", – написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг утром.

Днем ранее, 28 апреля сообщалось о 9 590 новых больных коронавирусной болезнью, 27 апреля зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 апреля было 5 062 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 апреля сообщалось о 7 930 новых случаях коронавирусной болезни; 24 апреля зафиксировано 12 711 новых случаев инфицирования COVID-19, 23 апреля информировали о 14 277 новых быльных коронавирусом, 22 апреля сообщалось о 16 235 новых случаях инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 059 465 человек, 43 778 пациентов скончались, 1 635 333 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), г.Киев (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

За сутки 28 апреля 2021 года в Украине привито 70 469 человек, 629 184 человека привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).