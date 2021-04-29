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07:51 29.04.2021

Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

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Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в четверг по киевскому времени на орбиту с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Just Read The Instructions в Атлантике была осуществлена через 8 минут 37 секунд после старта ракеты. Платформа находилась примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже в седьмой раз.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 со спутниками, предназначенными для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink компании SpaceX, была запущена в среду в 23:44 по времени Восточного побережья США (в четверг в 06:44 по Киеву) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже 25-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая прошлого года в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 7 апреля. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 1503 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Теги: #ракета #сша #ступень #посадка
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