Украинские правоохранители сообщили о подозрении еще одному крымскому "военкому", причастному к призыву крымчан в армию государства-оккупанта

При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и города Севастополя сообщено о подозрении еще одному оккупационному "военному комиссару города Красноперекопск и Красноперекопского района Республики Крым" по ч. 1 ст. 438 УК Украины, причастному к принуждению гражданского населения оккупированного полуострова служить в вооруженных силах государства-оккупанта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры АРК и г. Севастополя, в целом, о подозрении сообщено уже 6 "военным комиссарам" разных районов оккупированного Крыма, которые, начиная с 2015 года, непосредственно организуют и проводят на полуострове указанные незаконные призывные компании.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Отмечается, что новый подозреваемый, гражданин Российской Федерации, с ноября 2018 года занимал должность "военного комиссара Бахчисарайского района Республики Крым", а с апреля 2020 года был назначен на должность "военного комиссара города Красноперекопск и Красноперекопского района Республики Крым".

"Комиссар" осуществлял реализацию политики РФ и ее оккупационной администрации, направленную на проведение незаконных принудительных призывных компаний гражданского населения полуострова в ряды вооруженных сил государства-оккупанта. Поэтому, подозреваемый, реализуя незаконные "указы" высшего руководства государства-оккупанта, непосредственно разрабатывал план и организовывал 5 призывных компаний крымчан в соответствующих районах", - говорится в сообщении прокуратуры.

В нем также уточняется, что указанные действия являются нарушением запрета государству-оккупанту принуждать гражданское население служить в ее вооруженных силах, предусмотренного ст. 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

"Вместе с тем, вопреки нормам международного гуманитарного права, РФ осуществляет пропаганду службы в собственных вооруженных силах, в том числе и среди детей. Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в АР Крым", - сообщают правоохранители.

Они подчеркивают, что начиная с 2015 года, "государство-оккупант и ее оккупационная администрация провело в общей сложности 12 незаконных призывных кампаний, в ходе которых около 28 тысяч крымчан незаконно призваны в ее вооруженные силы.

"С апреля 2021 года началась очередная весенняя незаконная компания. Граждане Украины, которые не желают проходить службу в ВС РФ, подвергаются уголовным преследованиям. Таким образом, оккупационная власть продолжает реализовывать политику РФ, направленную на изменение демографического состава населения полуострова, поскольку крымчан фактически заставляют покидать полуостров для предовращения незаконного призыва на службу в армию государства-оккупанта или уголовной ответственности за "уклонение" от такой службы", - информируют в прокуратуре.

Там добавляют, что крымчане, которые проходили "службу" в рядах вооруженных сил РФ, не могут подвергаться уголовному преследованию на материковой части Украины и наоборот, являются жертвами незаконных действий должностных лиц государства-оккупанта.