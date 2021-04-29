Состояние у пострадавших во время подрыва военного автомобиля украинских военнослужащих удовлетворительное – Командование медсил

Состояние здоровья трех украинских военнослужащих, пострадавших во время взрыва во вторник 27 апреля, оценивается медиками как удовлетворительное, сообщили в Командовании медицинских сил.

"Состояние здоровья трех армейцев из состава Объединенных сил, которые вчера (27 апреля) пострадали в результате подрыва военного автомобиля на Луганщине на неизвестном взрывном устройстве, удовлетворительное", – говорится в сообщении на странице Медсил в Фейсбук в среду вечером.

По словам ведущего терапевта Военно-медицинского клинического центра Северного региона подполковника медицинской службы Сергея Шипилова, благодаря умелой работе боевых медиков в районе проведения боевых действий и оперативной эвакуации в Харьков пострадавшие военнослужащие на данный момент не требуют немедленного оперативного вмешательства.

"Двое армейцев имеют комбинированные травмы, а именно: взрывные травмы с сотрясениями головного мозга и акубаротравмы. Один из них, к сожалению, получил скелетную травму с повреждением костей таза. У двух диагностированы ожоги первой и второй степеней. Еще на Луганщине в военно-мобильном госпитале им оказана квалифицированная медицинская помощь, и пока они ехали в Харьков, мы приготовили все необходимое для проведения дообследования и назначения курса лечения", - цитируют в Медсилах Шипилова.

Отмечается, что военные медики определяются с эффективными направлениями лечения и проводят необходимые консультации.

"Примерно двое-трое суток мы понаблюдаем за пациентами. Возможно, с теми армейцами, которые имеют глубокие ожоги, проведем мероприятия по аутодермопластике. Однако, очень надеемся, что последнее может не понадобиться. Сам процесс лечения займет несколько недель, а вот на реабилитацию уйдет гораздо больше времени. В любом случае после выздоровления их ждет отпуск и отдых в одном из ведомственных санаториев", - добавил Шипилов.

Как сообщалось, 27 апреля на Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил травмы несовместимые с жизнью, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в Харьков.