Чемпионат мира по хоккею планируется без зрителей, заявляют латвийские власти

Все представленные в оргкомитете Чемпионата мира по хоккею 2021 г. стороны согласны, что чемпионат в основном должен пройти без зрителей на трибунах, сообщил в среду журналистам заместитель госсекретаря Министерства образования и науки (МОН), директор департамента спорта Латвии Эдгар Северс.

Он отметил, что сегодня на заседании оргкомитета обсуждались возможности проведения матчей в присутствии зрителей, но и в этот раз дискуссия завершилась без конкретных решений.

Северс напомнил, что текущие требования по ограничению "Covid-19" не предусматривают возможностей присутствия на чемпионате зрителей. Поэтому в качестве основной идеи оргкомитет планирует матчи без зрителей.

Окончательное решение по этому вопросу примет кабинет министров Латвии после 10 мая.

ЧМ по хоккею в Латвии планируется провести с 21 мая по 6 июня.