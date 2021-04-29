События

02:13 29.04.2021

Чемпионат мира по хоккею планируется без зрителей, заявляют латвийские власти

1 мин читать
Чемпионат мира по хоккею планируется без зрителей, заявляют латвийские власти

Все представленные в оргкомитете Чемпионата мира по хоккею 2021 г. стороны согласны, что чемпионат в основном должен пройти без зрителей на трибунах, сообщил в среду журналистам заместитель госсекретаря Министерства образования и науки (МОН), директор департамента спорта Латвии Эдгар Северс.

Он отметил, что сегодня на заседании оргкомитета обсуждались возможности проведения матчей в присутствии зрителей, но и в этот раз дискуссия завершилась без конкретных решений.

Северс напомнил, что текущие требования по ограничению "Covid-19" не предусматривают возможностей присутствия на чемпионате зрителей. Поэтому в качестве основной идеи оргкомитет планирует матчи без зрителей.

Окончательное решение по этому вопросу примет кабинет министров Латвии после 10 мая.

ЧМ по хоккею в Латвии планируется провести с 21 мая по 6 июня.

 

Теги: #латвия #пандемия #чм #хоккей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:03 27.04.2021
Всеобщая вакцинация от коронавируса начнется в Латвии с 3 мая

Всеобщая вакцинация от коронавируса начнется в Латвии с 3 мая

20:26 20.04.2021
В Харькове умерла еще одна роженица с COVID-19 – ОГА

В Харькове умерла еще одна роженица с COVID-19 – ОГА

01:26 20.04.2021
Пандемию COVID-19 удастся взять под контроль в течение ближайших месяцев - ВОЗ

Пандемию COVID-19 удастся взять под контроль в течение ближайших месяцев - ВОЗ

13:35 17.04.2021
Правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию - Кличко

Правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию - Кличко

19:11 13.04.2021
Amazon обеспечил прирост числа рабочих мест в крупных американских компаниях в 2020 году

Amazon обеспечил прирост числа рабочих мест в крупных американских компаниях в 2020 году

20:27 06.04.2021
Кулеба и глава МИД Латвии обсудили обострение РФ ситуации на Донбассе

Кулеба и глава МИД Латвии обсудили обострение РФ ситуации на Донбассе

10:50 06.04.2021
Посольство Украины в Латвии заявило о проведении пророссийскими силами кампании по дискредитации посла Украины и посольства

Посольство Украины в Латвии заявило о проведении пророссийскими силами кампании по дискредитации посла Украины и посольства

11:29 05.04.2021
Зеленский: Украинские компании заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов для обеспечения проведения ЧМ по футболу в Катаре в 2022г.

Зеленский: Украинские компании заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов для обеспечения проведения ЧМ по футболу в Катаре в 2022г.

09:28 30.03.2021
Зеленский вместе с другими мировыми лидерами призвал страны подписать Международный договор о пандемии

Зеленский вместе с другими мировыми лидерами призвал страны подписать Международный договор о пандемии

08:44 24.03.2021
За последние сутки в Украине от коронавируса вакцинировали более 15 тыс. человек

За последние сутки в Украине от коронавируса вакцинировали более 15 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Cрок работы Витренко во главе "Нафтогаза" определит отобранный на конкурсе новый набсовет

Арестович: представитель России на заседании ТКГ признал, что ОРДЛО не являются субъектом переговорного процесса

Предложение возглавить "Нафтогаз" поступило от президента и премьера – Витренко

В ТКГ не договорились о "пасхальном перемирии", консультации продолжатся - Арестович

ГБР проводит обыски в "Кузне на Рыбальском" и в "АК "Богдан Моторс" в связи с поставками некачественной техники в ВСУ - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Скончался участник первой американской миссии с высадкой на Луну Майкл Коллинз

Следователи обыскали квартиру экс-адвоката Трампа в рамках связанного с Украиной расследования

Cрок работы Витренко во главе "Нафтогаза" определит отобранный на конкурсе новый набсовет

США пытаются оказать помощь "Радио Свободная Европа" в РФ - Блинкен

Арестович: представитель России на заседании ТКГ признал, что ОРДЛО не являются субъектом переговорного процесса

Предложение возглавить "Нафтогаз" поступило от президента и премьера – Витренко

Блинкен советует союзникам не покупать российское оружие, чтобы не рисковать подпасть под санкции США

Сайт Минздрава по техпричинам не будет работать до обеда четверга

В ТКГ не договорились о "пасхальном перемирии", консультации продолжатся - Арестович

Жовква обсудил с советником президента Словении сотрудничество в сфере евроинтеграции Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА