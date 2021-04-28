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23:21 28.04.2021

Cрок работы Витренко во главе "Нафтогаза" определит отобранный на конкурсе новый набсовет

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Cрок работы Витренко во главе "Нафтогаза" определит отобранный на конкурсе новый набсовет

Новый наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины", который по решению правительства будет сформирован в течение полугода по итогам конкурса, определит срок полномочий Юрия Витренко на посту главы правления НАК, который правительство пока ограничило одним годом, считает сам Витренко.

"Новый наблюдательный совет будет изучать результаты работы компании под моим руководством и решать, устраиваю ли я их на должности председателя правления. Это полномочия совета в соответствии с уставом. У него будет достаточно времени, чтобы понять, хотят ли они меня, хотят ли они проводить открытый конкурс на председателя правления -- как должно проходить назначение. У них будет время определиться с новым главой "Нафтогаза", -- сказал Витренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что согласно принятому в среду решению правительства полномочия нынешних членов наблюдательного совета возобновляются с 30 апреля. "Правительство с 30-го апреля готово продолжить полномочия членов наблюдательного совета, но только сроком на шесть месяцев для того, чтобы провести конкурс на новых членов наблюдательного совета. Хотя есть еще вопрос, как на практике будет все реализовано", -- сказал и.о. министра энергетики, назначенный главой правления "Нафтогаза" с 29 апреля.

Он отметил, что у двух из трех независимых членов набсовета НАК давно истек срок полномочий, и все члены набсовета были назначены не по стандартной процедуре, а без конкурса. Витренко напомнил, что состав набсовета, который был избран на конкурсе, уволился с обвинениями в адрес правительства под руководством Владимира Гройсмана, которое не проводило реформу корпоративного управления, после чего новый набсовет в качестве временной меры был назначен в обход стандартной процедуры.

"Поскольку сейчас правительство пытается все делать через конкурсы, новых членов наблюдательного совета необходимо отобрать на открытом конкурсе и назначить. Есть надежды также, что, как минимум, коллективно новый наблюдательный совет будет иметь необходимые компетенции, чтобы эффективно контролировать группу ("Нафтогаз") и качество работы правления и менеджмента", -- подчеркнул Витренко, которые ранее критиковал набсовет НАК за отсутствие в нем необходимого уровня специалистов по газодобыче и финансам.

По его словам, отбор новых членов набсовета будет осуществляться по стандартной процедуре созданным правительством номинационным комитетом.

Полностью интервью и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко, которого правительство в среду назначило с 29 апреля главой правления НАК "Нафтогаз Украины", будет вскоре опубликовано на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

Теги: #нафтогаз #набсовет #отбор
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