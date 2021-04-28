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22:31 28.04.2021

США пытаются оказать помощь "Радио Свободная Европа" в РФ - Блинкен

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США пытаются оказать помощь "Радио Свободная Европа" в РФ - Блинкен

США делают все, что могут, чтобы помочь радиостанции "Радио Свободная Европа", столкнувшейся с трудностями в России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в среду.

"Мы делаем все, что можем, чтобы помогать и найти, в конце концов, решение... Мы пытаемся убедиться, по меньшей мере, что хотя бы как-то можем быть полезны", - сказал Блинкен в ходе "круглого стола", рассуждая о ситуации, в которой оказалась радиостанция в России.

Он добавил, что обсудил эту ситуацию с российской стороной.

В апреле ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", представляющее в России медиакорпорацию "РСЕ/РС" (внесены Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), обратилось в Страсбургский суд с ходатайством о принятии срочных обеспечительных мер, которые предусматривали бы мораторий на исполнение судебных решений по административным протоколам за отсутствие маркировки "иноагент" на материалах её проектов.

По данным "РСЕ/РС", с 12 января по 15 апреля Роскомнадзор составил 390 протоколов, общая сумма штрафов по которым превышает 80 млн рублей.

7 апреля в пресс-службе Роскомнадзоре сообщили, что Тверской суд Москвы вынес решение об отказе в удовлетворении жалобы ООО "РСЕ/РС" и оставил в силе постановления мирового судьи о штрафах по 20 протоколам на сумму 5,5 млн руб., которые теперь необходимо погасить в течение 60 дней.

Теги: #радио #сша #россия #поддержка
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