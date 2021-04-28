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21:53 28.04.2021

Арестович: представитель России на заседании ТКГ признал, что ОРДЛО не являются субъектом переговорного процесса

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Арестович: представитель России на заседании ТКГ признал, что ОРДЛО не являются субъектом переговорного процесса

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что в ходе переговоров 28 апреля на уровне глав делегаций один из представитель России признал, что приглашенные Россией из временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей не являются субъектами переговорного процесса.

"Россия, как известно, всегда настаивает на том, что не является стороной конфликта и что Украина должна вести переговоры с ОРДЛО. Однако сегодня один высокопоставленный представитель с российской стороны – не буду говорить кто, все-таки есть дипломатический этикет, сказал: мы, естественно, признаем территориальную целостность Украины. Этот человек также сказал: речи про "республики", естественно, не идет", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Арестовича, "данный представитель России признал, что, хотя, и существуют вооруженные формирования ОРДЛО, но, как субъекта переговоров, их нет".

При этом спикер украинской делегации в ТКГ не подтвердил, и не опровергнул, является ли указанный представитель от России Дмитрием Козаком, заместителем Администрации российского президента.

Спикер украинской делегации в ТКГ также отметил, что "сегодня российская сторона была очень заинтересована в согласовании "пасхального перемирия".

 

Теги: #ткг #переговоры #донбасс
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