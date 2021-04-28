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21:50 28.04.2021

Предложение возглавить "Нафтогаз" поступило от президента и премьера – Витренко

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Предложение возглавить "Нафтогаз" поступило от президента и премьера – Витренко

Занять пост главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и.о. министру энергетики Юрию Витренко предложили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщил Витренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером – министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны – и президент, и премьер-министр – предложили рассмотреть такой вариант", – сказал и.о. министра, который до прихода в Минэнерго долгое время был исполнительным директором "Нафтогаза".

Витренко отметил, что это будет уже пятое или шестое его возвращение в компанию. "Честно говоря, я (в 2020 году – ИФ) уже решил, что все: перевернута страница моей работы в "Нафтогазе". Но оказалось, что это не так просто. Я из "Нафтогаза" уходил в 2003-м году, потом в 2005-м, потом в 2008-м, в 2009-м… – то есть раз пять. И каждый раз думал, что точно это уже в последний раз. Но, как видите, оказалось, не в последний раз", – сказал и. о. министра.

Он уточнил, что с нынешним назначением все решалось в считанные часы.

И.о. министра отверг звучащие в СМИ предположения, что фактор его сложных отношений с главой правления Андреем Коболевым мог сыграть какую-то роль в смене главы правления "Нафтогаза". "Если бы это было так, то могло бы сработать намного раньше", – сказал глава Минэнерго.

Витренко отметил, что противоречия с Коболевым возникли из-за того, что он начал задавать главе правления вопросы, не вынося их на публику, о проблемах в работе компании, ее неэффективности и необходимости менять подходы по ряду направлений.

"Я отмечал еще в 2018 году, что надо менять "Нафтогаз", потому что если ничего не делать, то "Нафтогаз" станет убыточным", – заявил Витренко.

По мнению экс-исполнительного директора НАК, выбор его кандидатуры объясняется тем, что курируемые им направления в компании – запуск реверса и диверсификация поставок газа, отношения с "Газпромом", Стокгольмский арбитраж – были успешными, в частности "Нафтогаз" выиграл крупную сумму средств и добился подписания нового контракта на транзит.

"Это не было какой-то моей персональной мечтой. Я просто это делаю (принимаю предложение возглавить НАК – ИФ), потому что понимаю ответственность. Это может пафосно звучит, но компания для меня родная. Мне всегда было больно смотреть на какие-то проблемы "Нафтогаза", что по другим направлениям не было тех успехов, на которые можно было бы рассчитывать", – пояснил свою мотивацию новый глава правления.

Полностью интервью и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко, которого правительство в среду назначило с 29 апреля главой правления НАК "Нафтогаз Украины", будет вскоре опубликовано на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

Теги: #нафтогаз #витренко #комментарий
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