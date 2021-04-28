Блинкен советует союзникам не покупать российское оружие, чтобы не рисковать подпасть под санкции США

Союзникам США лучше воздержаться от заключения крупных контрактов на поставки российского вооружения, так как в противном случае они могут подпасть под американские санкции, заявил в среду глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Всем союзникам США следует избегать крупных закупок российского вооружения, включая новые партии С-400", - сказал он в ходе "круглого стола" в Госдепартаменте.

Блинкен напомнил, что, согласно действующему в США закону CAATSA, за заключение подобных сделок могут быть введены ограничительные меры.

Говоря о ЗРС С-400, уже поставленных Россией Турции, Блинкен напомнил, что США выступали против этой сделки.

"Надеюсь, мы сможем найти решение этого вопроса", - сказал он.