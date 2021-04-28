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21:18 28.04.2021

В ТКГ не договорились о "пасхальном перемирии", консультации продолжатся - Арестович

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В ТКГ не договорились о "пасхальном перемирии", консультации продолжатся - Арестович

Участникам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу пока не удалось согласовать текст документа о введении "пасхального перемирия", однако они подтвердили необходимость продолжать консультации по согласованию документа, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Все стороны согласились с необходимостью установить "пасхальное перемирие". Было предложено два текста документа – украинский и российский. Но не удалось нам пока договориться по окончательному тексту, потому что есть чувствительные формулировки. Нужно время, чтобы их хорошо продумать. Однако стороны договорились продолжать консультации и вновь подтвердили идею об установлении "пасхального перемирия", - сообщил Арестович в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина" по итогам заседания ТКГ в среду.

По словам Арестовича "согласование текста перемирия в ТКГ длилась 6 часов и было очень конструктивным".

Он добавил, что "консультации о необходимости соблюдения режима прекращения огня и "пасхального перемирия" продолжаются на уровне политических советников Нормандского формата, а также на текущей неделе на уровне ТКГ и подгруппы по безопасности, что дает надежду на позитивное решение по установлению перемирия".

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 19 апреля.

Как сообщалось, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в 35-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС сообщил, что Трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование "пасхального перемирия" на Донбассе.

Он также выразил надежду на достижение договоренности по возобновлению режима прекращения огня на Донбассе во время встречи Трехсторонней контактной группы 28 апреля.

"Мы очень этого хотим, мы очень к этому стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала", - сказал тогда президент.

Теги: #перемирие #консультации #ордло
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