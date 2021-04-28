Харьковчанин организовал подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя на территории гаражного кооператива - прокуратура

Житель Харькова организовал незаконное изготовление алкогольных напитков в одном из помещений на территории гаражного кооператива, расположенного в Индустриальном районе города.

"Для производства суррогата спирт неизвестного происхождения смешивался с водой, ароматизаторами и другими пищевыми добавками. Готовые "водка" и "коньяк" упаковывались в пластиковые емкости и в дальнейшем реализовывались через интернет и службы экспресс-доставки", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное хранение, транспортировка и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков) УК Украины правоохранители провели санкционированные обыски на территории гаражного кооператива. В результате обысков были обнаружены и изъяты 540 литров фальсифицированных алкогольных напитков, пищевые добавки и оборудование для изготовления суррогата

Досудебное расследование проводят следователи Главного управления ГФС в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГУ ГФС и УСБУ в области. Процессуальное руководство - Харьковская облпрокуратура.