ГБР проводит обыски в "Кузне на Рыбальском" и в "АК "Богдан Моторс" в связи с поставками некачественной техники в ВСУ - источник

Государственное бюро расследований проводит обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях врамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в ГБР.

"В частности, следственные действия проводятся на ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" и в подразделениях ПАО "АК "Богдан Моторс". В течение 2015-2019 годов данные предприятия заключили с Министерством обороны дорогостоящие контракты на поставку в ВС Украины военных автомобилей, оборудования и предоставление услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей, а именно: поставку более 300 медицинских автомобилей Богдан 2251; более 800 автомобилей повышенной проходимости Богдан (МАЗ) 63172; проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупки малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М", "Кентавр" и другие", - сказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина" источник в ГБР.

По информации источника, в ходе досудебного расследования изучаются обстоятельства превышения власти чиновниками Минобороны Украины в связи с завышением стоимости товаров и услуг и поставками в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, которая не соответствует требованиям государственных стандартов.

Как сообщалось, совладелец группы ТАС бизнесмен Сергей Тигипко осенью 2018 года приобрел у президента Петра Порошенко АО "Завод "Кузня на Рыбальском". (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины.

"Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке производственной мощностью 6 тыс. ед. техники в год и завод легковых авто в Черкассах).

Президентом корпорации является экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

В настоящее время рассматривается судебное дело о банкротстве АО "АК "Богдан Моторс" по заявлению ООО "Финансовая компания "Финворк"