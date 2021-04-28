События

19:20 28.04.2021

ГБР проводит обыски в "Кузне на Рыбальском" и в "АК "Богдан Моторс" в связи с поставками некачественной техники в ВСУ - источник

2 мин читать
ГБР проводит обыски в "Кузне на Рыбальском" и в "АК "Богдан Моторс" в связи с поставками некачественной техники в ВСУ - источник

Государственное бюро расследований проводит обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях врамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в ГБР.

"В частности, следственные действия проводятся на ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" и в подразделениях ПАО "АК "Богдан Моторс". В течение 2015-2019 годов данные предприятия заключили с Министерством обороны дорогостоящие контракты на поставку в ВС Украины военных автомобилей, оборудования и предоставление услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей, а именно: поставку более 300 медицинских автомобилей Богдан 2251; более 800 автомобилей повышенной проходимости Богдан (МАЗ) 63172; проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупки малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М", "Кентавр" и другие", - сказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина" источник в ГБР.

По информации источника, в ходе досудебного расследования изучаются обстоятельства превышения власти чиновниками Минобороны Украины в связи с завышением стоимости товаров и услуг и поставками в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, которая не соответствует требованиям государственных стандартов.

Как сообщалось, совладелец группы ТАС бизнесмен Сергей Тигипко осенью 2018 года приобрел у президента Петра Порошенко АО "Завод "Кузня на Рыбальском". (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины.

"Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке производственной мощностью 6 тыс. ед. техники в год и завод легковых авто в Черкассах).

Президентом корпорации является экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

В настоящее время рассматривается судебное дело о банкротстве АО "АК "Богдан Моторс" по заявлению ООО "Финансовая компания "Финворк"

Теги: #гбр #обыски
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:18 27.04.2021
Замначальника райуправления полиции в Киеве "крышевал" работу заведений во время карантина – ГБР

Замначальника райуправления полиции в Киеве "крышевал" работу заведений во время карантина – ГБР

15:07 23.04.2021
ГБР сообщило о подозрении в служебной халатности экс-руководителям Шацкого парка

ГБР сообщило о подозрении в служебной халатности экс-руководителям Шацкого парка

11:37 23.04.2021
СБУ расследует растрату имущества "Центрэнерго" на 225 млн грн, у фигурантов производства прошли обыски

СБУ расследует растрату имущества "Центрэнерго" на 225 млн грн, у фигурантов производства прошли обыски

18:24 22.04.2021
Трое военнослужащих пострадали при пожаре в воинской части в г.Рубежное Луганской области, ГБР проводит расследование

Трое военнослужащих пострадали при пожаре в воинской части в г.Рубежное Луганской области, ГБР проводит расследование

13:57 21.04.2021
Апрельские обыски в областных Госгеокадастрах были не последними – министр агрополитики

Апрельские обыски в областных Госгеокадастрах были не последними – министр агрополитики

04:02 21.04.2021
Оперативнику харьковского УСБУ, получившему $5 тысяч за разглашение персональных данных, грозит до 10 лет тюрьмы – ГБР

Оперативнику харьковского УСБУ, получившему $5 тысяч за разглашение персональных данных, грозит до 10 лет тюрьмы – ГБР

02:36 20.04.2021
Вымогателю, требовавшему у сотрудника ГБР $20 тыс., грозит до 10 лет тюрьмы

Вымогателю, требовавшему у сотрудника ГБР $20 тыс., грозит до 10 лет тюрьмы

12:38 16.04.2021
КГГА утвердила проект землеустройства для передачи участка в пользование теруправления ГБР

КГГА утвердила проект землеустройства для передачи участка в пользование теруправления ГБР

17:53 13.04.2021
На территории ВДНХ в Киеве проводятся обыски – пресс-служба

На территории ВДНХ в Киеве проводятся обыски – пресс-служба

16:23 08.04.2021
Правоохранители проводят обыски в офисе "Укрзализныци"

Правоохранители проводят обыски в офисе "Укрзализныци"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев с 1 мая переходит в "желтую" зону эпидограничений - госкомиссия ТЭБ и ЧС

США будут действовать твердо в ответ на действия РФ, причиняющие вред им или их союзникам и партнерам - дипломат

Российские наемники в течение трех дней осуществили обстрел Водяного – штаб ООС

В Украине впервые разработана Доктрина ВМС ВСУ – Минобороны

Правительство не будет усиливать карантин на майские праздники, но усилит контроль за соблюдением ограничений - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Жовква обсудил с советником президента Словении сотрудничество в сфере евроинтеграции Украины

Австрия готова посредничать в переговорах между белорусской оппозицией и властями - глава МИД

Харьковчанин организовал подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя на территории гаражного кооператива - прокуратура

Спецпосланник ООН: президентские выборы 26 мая не станут частью процесса политического урегулирования конфликта в Сирии

Киев с 1 мая переходит в "желтую" зону эпидограничений - госкомиссия ТЭБ и ЧС

Кабмин обнародовал решения об увольнении Витренко из Минэнерго

НКРЭКУ упростила условия присоединения к сетям – изменения в Кодекс систем распределения

Послы ряда стран призвали не терять бдительность в связи с объявлением об отводе войск РФ от границ Украины

Мы хотим справедливости и узнать причину попадания в санкционные списки - "Прометей"

В органах прокуратуры стартовала вакцинация от COVID-19, одной из первых привилась Венедиктова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА