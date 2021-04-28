Кабмин обнародовал решения об увольнении Витренко из Минэнерго

Кабинет министров Украины в среду вечером обнародовал принятые решения об увольнении Юрия Витренко с должности первого заместителя министра энергетики и признании недействительным решения о возложении на него обязанностей министра.

Соответствующие распоряжения №№367-368 от 28 апреля обнародованы на правительственном портале. Распоряжением №369 на замминистра энергетики Юрия Бойко временно возложены полномочия министра.

Ранее в среду КМУ заявил о принятии на собрании акционеров НАК "Нафтогаз Украины" решения о приостановлении полномочий наблюдательного совета, увольнении Андрея Коболева с должности главы правления НАК, назначении новым руководителем компании Юрия Витренко и переизбрании набсовета в том же составе.

Согласно сообщению на правительственном портале, Витренко должен приступить к обязанностям главы "Нафтогаза" с 29 апреля 2021 года.