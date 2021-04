Послы ряда стран призвали не терять бдительность в связи с объявлением об отводе войск РФ от границ Украины

Стягиванием войск к границам Украины президент России Владимир Путин тестировал Запад и новую администрацию США, однако необходимо быть очень осторожными и следить за ситуацией, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Я думаю, что в этот раз он (Путин - ИФ) тестировал нас, Запад, новую администрацию США. И когда он чувствует давление от другой стороны, он также может быстро отступить и изменить свои планы. Я вовсе не уверенна, что это конец истории. Я думаю, что усиление военного присутствия России будет с нами, по крайней мере, до конца учений "Запад 2021". Он находится в комфортной позиции, чтобы угрожать Украине в любое время, и мы должны быть очень осторожными и очень сильно следить за этим", - сказала она, выступая на онлайн-дискуссии, организованной Ялтинской европейской стратегией, в среду.

Посол указала, что, по ее мнению, Германия, Франция, США, Великобритания и другие страны "Большой семерки" "относительно быстро" дали ответ Путину не военным путем, а на словах.

В свою очередь посол Франции в Украине Этьен де Понсен отметил, что в свете наращивания военного присутствия РФ у границ Украины визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию был очень своевременным, поскольку президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель отправили сильный сигнал поддержки Зеленскому.

"Я полностью согласен. Это тактика, и нам надо разграничивать войска и оснащение, их оснащение все еще находится там, и предполагается, что оно там и останется... Нам надо смотреть вперед, потому что это не конец истории, будет очень важный момент в ближайшие месяцы, в частности, празднование 30-ой годовщины независимости Украины 24 августа. Так что войска ушли на некоторое время, но наращивание не завершено", - указал Понсен.

Посол Канады в Украине Лариса Галадза считает, что политический и дипломатический ответ международного сообщества на действия России был действенным, своевременным и ясным, также она отметила усилия президента Украины Владимира Зеленского, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака для установления контакта с международным сообществом.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула, что пока слишком рано говорить, что состоялась деэскалация.

"Нам надо посмотреть, что будет после того, как закончатся учения. Мы должны понимать, сколько солдат едут домой в связи с ротацией, и мы все еще чувствуем, что это скрытый сценарий", - сказала Симмонс.

С 2004 по 2013 гг. ежегодные встречи YES проводились в Ливадийском дворце в Ялте. После временной оккупации Крыма Российской Федерацией встречи были перенесены в Киев.