Мы хотим справедливости и узнать причину попадания в санкционные списки - "Прометей"

Группа компаний "Прометей" не может понять причину введения Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) санкций против входящей в ее состав Prometey Swiss SA (Швейцария), и будет отстаивать свои права в публичной плоскости, сообщил руководитель юрдепартамента зернотрейдера Роман Антонян в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что 3 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал введенный СНБО указ о применении санкций в отношении физических и юридических лиц, которых связывают с контрабандой. По его словам, данное решение не содержит конкретных фактов, которые стали основанием для введения санкций против дочерней компании агрохолдинга - Prometey Swiss SA .

Антонян заявил, что ГК "Прометей" не понимает и не знает, в чем конкретно обвиняют входящую в его состав компанию, и этими же вопросами задаются партнеры компании, которые обращаются к ней с просьбой разъяснить ситуацию.

Ссылаясь на ст.201 УК Украины, он уточнил, что контрабанда – перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от него ряда наименований товаров, в числе которых оружие, ядовитые вещества и прочее.

"Тяжело представить, что зернотрейдер, который грузит тысячами тонн зерновые и сельхозпродукцию, каким- то образом может обойти таможенный контроль или вывезти товары вне таможенного контроля, это в принципе нереально и абсурдно", - отметил Антонян.

Представитель "Прометея" уточнил, что Prometey Swiss не занималась импортом товаров на территорию Украины. При этом компания не получила за время своего существования ни одного запроса от правоохранительных органов Украины, ни она, ни ее должностные лица не были фигурантами уголовных производств, с ее стороны не было нарушений внешнеэкономической деятельности ни в Украине, ни за рубежом.

Юрист отметил, что в ходе анализа санкционного списка была обнаружена ссылка на то, что директором компании Prometey Swiss является гражданин РФ Василий Солдатов. Антонян уточнил, что при приеме на должность директора компании Солдатов рассматривался как наемный специалист и постоянный резидент Швейцарии, поскольку в соответствии с законодательством этой страны один из директоров компании обязательно должен быть ее резидентом, постоянно проживающим на территории страны.

Он уточнил, что полномочия Солдатова ограничивались уставом компании Prometey Swiss, он не входит и не входил в наблюдательный совет группы компаний, не имеет права голоса в учредительных органах "Прометея" и не является собственником акций ГК. Юрист уточнил, что на данный момент Солдатов отстранен от исполнения обязанностей в Prometey Swiss, а на его место будет назначен новый директор.

"Мы готовы были предоставить данные пояснения правоохранительным органам, о чем написали в обращениях к ним. Поскольку нас не услышали, мы вынуждены озвучивать свою позицию и отстаивать свои права в публичной плоскости, в том числе проводя брифинги и пресс-конференции", - заявил Антонян.

Антонян отметил, что компания обращалась в СНБО, к Президенту и СБУ с запросами, чтобы ей предоставили пояснения о причине вода санкций, при этом СНБО перенаправило обращения в СБУ, а та в свою очередь ответила, что решение о санкциях приняло СНБО на основании полученных в СБУ разведывательных данных. Ведомство сообщило компании, ссылаясь на закон Украины о разведке, что не может раскрыть информацию данную информацию.

Юрист также отметил, что компания не может понять, почему СБУ, в чьи полномочия входит борьба с контрабандой, не расширило расследование на всю группу компаний и не предъявила никаких обвинений или подозрений в контрабанде, ограничившись принимаемыми СНБО точечными решениями о санкциях.

Он отметил, что введенные ведомством санкции распространяются только на территорию Украины, при этом Минэкономики Швейцарии подтвердило право Prometey Swiss и далее работать в правовом русле в остальных странах.

Антонян отметил, что компания уже испытывает ущерб имиджевого характера от введения санкций, поскольку партнеры опасаются сотрудничать с ней, чтоб также не попасть под влияние санкций.

"Это все заставляет нас пытаться достучаться к СНБО, СБУ и Президенту Украины, мы открыты и готовы к диалогу, мы готовы предоставлять документы и объяснять свою позицию", - подытожил Антонян.

ГК "Прометей" предоставляет услуги по хранению, доработке и логистике зерновых и зернобобовых культур на базе 29 элеваторов в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях. Общий объем зернохранилищ после покупки в начале 2021 года Явкинского элеватора (с. Доброе Николаевской обл.) составил 1,66 млн тонн.

По итогам 2021 года ГК "Прометей" планирует получить $45 млн EBITDA.

Ее финпоказатели за 2020 год пока не обнародованы. В 2019 году EBITDA группы составила $30,5 млн, выручка – $222 млн.

Основателем и собственником ГК "Прометей" является Рафаэль Гороян.