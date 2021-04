США будут действовать твердо в ответ на действия РФ, причиняющие вред им или их союзникам и партнерам - дипломат

Россия начала конфликт на Востоке Украины, и она несет полную ответственность за его завершение, а Соединенные Штаты продемонстрировали свою решимость, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные действия, заявил и.о. заместителя главы миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

"Мы будем действовать твердо в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам и партнерам. Мы продолжаем призывать Россию полностью имплементировать ее обязательства по Минску, отвести свое оружие и возглавляемые нею войска из Украины и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", - сказал Пеннингтон в видеообращении к участникам онлайн-дискуссии, организованной Ялтинской европейской стратегией, в среду.

Он отметил, что недавно наблюдалась самая большая концентрация российских войск на границах Украины с 2014 года. По его словам, эти дестабилизирующие действия России подрывают намеренья по деэскалации на востоке Украины, достигнутые 27 июля 2020 года.

"Мы продолжим следить за ситуацией очень тщательно", - добавил Пеннингтон.

Он указал, что США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Президент Байден также подчеркнул это, когда говорил с президентом Путиным 13 апреля, когда он обратил внимание на наше беспокойство в связи с внезапным наращиванием Россией войск в оккупированном Крыму и на границах Украины, и призвал Россию снизить напряженность", - пояснил и.о. заместителя главы миссии США в Украине.

Он заверил, что США останутся приверженными усилению стратегического партнерства с Украиной.

"Европейское командование США продолжит двусторонние и многонациональные военные учения, чтобы продемонстрировать нашу общую готовность и решимость", - отметил дипломат.

Пеннингтон подчеркнул, что, кроме помощи по безопасности, другим важнейшим компонентом для обеспечения безопасности Украины является построение сильного, устойчивого, суверенного государства, которое решительно занимается борьбой с повсеместной коррупцией.

"Соединенные Штаты инвестировали значительные ресурсы и усилия в преодоление коррупции в партнерстве с украинцами и их правительством. Президент Зеленский и его команда предприняли недавно некоторые важные шаги, но надо сделать намного больше, включая необходимые шаги для того, чтобы вернуть в рабочее русло программу МВФ по Украине", - сказал он.

Ялтинская Европейская Стратегия (YES) – ведущий форум, на котором обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES способствует развитию новых идей, налаживает связи Украины с международными партнерами и поддерживает силы, которые выступают за изменения в Украине. YES основал в 2004 году бизнесмен Пинчук.

С 2004 по 2013 гг. ежегодные встречи YES проводились в Ливадийском дворце в Ялте. После временной оккупации Крыма Российской Федерацией встречи были перенесены в Киев.