На Донбассе российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала среды, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил

"С начала этого периода зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных Минского договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении в Facebook.

Также неподалеку н.п.Водяное враг четыре раза открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Кроме того, в районе населенного пункта Гнутово и Светлодарск враг совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"Боевых потерь от начала суток среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.