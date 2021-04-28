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17:27 28.04.2021

Российские наемники в течение трех дней осуществили обстрел Водяного – штаб ООС

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Российские наемники в течение трех дней осуществили обстрел Водяного – штаб ООС

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает о длительных обстрелах российскими наемниками на Донбассе населенного пункта Водяное.

"Факты фиксации и верификации, совершенные представителями украинской стороны СЦКК и военнослужащими ВС Украины свидетельствуют о том, что в течение трех дней - 25, 26 и 27 апреля, наемники РФ трижды вели обстрелы населенного пункта Водяное и передовых позиций ВС Украины вблизи него" - сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что , несмотря на Минские договоренности, российские наемники применяют артиллерию калибра 120 мм с огневых позиций, расположенных в пределах населенных пунктов Саханка, Ужовка, Пикузы и Верхньотошковское, подвергая мирных жителей опасности.

"Только благодаря невероятному везению осколочно-фугасный снаряд, выпущенный из пушки "Нона", который 14 апреля попал в дом семейства Сухих, не взорвался…Маркировка на уцелевшем боеприпасе служит весомым доказательством того, что оружие наемникам на временно оккупированных территориях поставляет РФ, что стремится продолжить и нарастить огневое противостояние на Востоке Украины", - подчеркнули в СЦКК.

Обо всех нарушениях Украинская сторона СЦКК через установленный механизм своевременно сообщила СММ ОБСЕ.

 

Теги: #всу #оос #обстрелы
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