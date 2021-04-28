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16:32 28.04.2021

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины

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В Киеве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении человека, останки которого были утром обнаружены в Голосеевском районе, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Нам известно, что это - местный житель, 1990 года рождения, который был знаком с потерпевшим, 1986 года рождения. Предварительно мы выяснили, что накануне они распивали спиртные напитки и между ними возник конфликт. В результате 30-летний мужчина схватил нож, несколько раз ударил по туловищу оппонента. Далее, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело и фрагменты сложил в сумку, которую вывез в безлюдное место в районе переулка Моторный. Мы задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - рассказал руководитель полиции столицы Андрей Крищенко.

Правоохранители провели неотложный обыск в жилье злоумышленника, где обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые передали на экспертизу.

Следственное управление полиции Киева начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику готовится уведомление о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

Как сообщалось, утром 28 апреля в Голосеевском районе местный житель обнаружил сумку с фрагментами человеческого тела.

По информации столичной прокуратуры, в ходе оперативных мероприятий установлено, что 34-летняя жертва - житель столицы, ранее судимый за совершение корыстных преступлений.

Теги: #киев #полиция #убийство
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