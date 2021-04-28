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15:28 28.04.2021

В Украине впервые разработана Доктрина ВМС ВСУ – Минобороны

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В Украине впервые разработана Доктрина ВМС ВСУ – Минобороны

Впервые в Украине разработана Доктрина Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Документ подготовлен с использованием опыта стран-членов и стран-партнеров НАТО.

Как сообщает Министерство обороны Украины, документ разработан Институтом ВМС Национального университета "Одесская морская академия" совместно с кафедрой ВМС Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского и командованием ВМС ВСУ.

"В условиях продолжающейся агрессии со стороны РФ, которая имеет целью вернуть Украину в свою сферу влияния, в условиях временной оккупации АР Крым, активной деятельности Черноморского флота РФ на морских коммуникациях в исключительной морской экономической зоне Украины перед руководством государства возникло немало вопросов, прежде всего по обеспечению национальной безопасности с морского направления", - подчеркнул командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа.

Он подчеркнул, что будущее Украины как суверенного государства напрямую зависит от способности свободно использовать море в рамках международного права, соблюдение которого в Черноморском регионе могут обеспечить, прежде всего, страны-члены НАТО и непосредственно само членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Как подчеркнули в ведомстве, раскрытие значения морской среды для экономики Украины и ее национальной безопасности в целом является важной составляющей этой доктрины.

Доктрина представляет собой совокупность положений об основах применения и роли ВМС в защите интересов Украины на море и базируется на положениях законов Украины, стратегии национальной безопасности Украины, Военной доктрины Украины (Стратегии военной безопасности Украины), Доктрины применения сил обороны государства, Морской доктрины Украины, а также включает выводы из опыта отпора вооруженной агрессии Российской Федерации и т.д.

"Доктрина, прежде всего, освещает вопросы оперативно-стратегического уровня. Тактические вопросы сознательно оставлены за рамками публикации, поскольку их раскрытие и всестороннее освещение предусмотрено рядом других доктринальных документов", - говорится в сообщении.

Таким образом, Доктрина предусматривает ее применение личным составом органов военного управления, соединений и частей ВМС, научно-педагогическими и научным работниками научных учреждений и высших учебных заведений.

В частности, в документе сфокусировано внимание на перспективных направлениях развития вооружения и военной техники ВМС Украины. Так, основными направлениями развития морской компоненты ВС Украины на долгосрочный период должны стать наращивание корабельного состава путем строительства (закупки или получения средства международной технической помощи) нового и модернизации существующего корабельного состава.

Согласно документу, приоритетом в направлении береговой компоненты ВМС ВС Украины должно стать оснащение береговых воинских частей (подразделений) новейшими образцами вооружения.

Также важным является развитие авиационной компоненты: обеспечение летной годности и модернизация имеющегося парка летательных аппаратов с целью повышения их эффективности и продление эксплуатации, разработка нового отечественного патрульного самолета.

Помимо этого, актуально оснащение воинских частей разведывательными беспилотными авиационными комплексами тактического и оперативно-тактического уровня.

Теги: #всу #доктрина
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