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15:04 28.04.2021

Вакцинация препаратами Pfizer или AstraZeneca вдвое снижает риск передачи COVID-19 не привитым членам семьи - исследование

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Вакцинация препаратами Pfizer или AstraZeneca вдвое снижает риск передачи COVID-19 не привитым членам семьи - исследование

В Великобритании вакцинация от коронавируса COVID-19 препаратами компаний Pfizer или AstraZeneca почти в два раза сокращает передачу инфекции в семьях, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные Управления здравоохранения Англии (PHE).

Согласно исследованию, люди, которые заразились коронавирусом спустя три недели после получения первой дозы вакцин от COVID-19, разработанных Pfizer или AstraZeneca, с меньшей вероятностью на 38-49% могут передать вирус не привитым лицам, с которыми был контакт.

Кроме того, вакцинация предотвращает развитие симптоматического заболевания COVID-19, в частности, вакцины сокращают вероятность появления симптомов на 60-65% в период от четырех недель после получения первой дозы.

"Мы уже знаем, что вакцины спасают жизни, и это исследование содержит наиболее полную информацию, согласно которой они также сокращают передачу этого смертельного вируса", - цитируют СМИ слова министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока.

При этом глава отдела по иммунизации в PHE Мэри Рэмсей заявила, что, несмотря на "обнадеживающие результаты исследования", важно оставаться бдительными.

"Хоть данные результаты и являются очень обнадеживающими, даже если вы прошли вакцинацию, действительно важно продолжать вести себя так, будто вирус не ушел", - сказала Рэмсей.

Исследование PHE охватывает результаты около 57 тыс. контактных лиц из 24 тыс. семей, в которых зафиксировали подтвержденные случаи COVID-19 с вакцинацией. Эти данные сравнили с примерно данными 1 млн человек, у которых выявили коронавирус, но они не были привиты.

Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании, около 50% взрослых британцев, вероятно, имеют антитела к коронавирусу.

Как отмечают СМИ, процесс распределения вакцин от коронавируса в Великобритании является одним из самых быстрых в мире. Первую дозу вакцины в стране получили около 33,8 млн жителей, четверть взрослого населения прошла полноценную вакцинацию двумя дозами препарата.

В Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили более 4,4 млн заражений, свыше 127 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #вакцинация #коронавирус
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