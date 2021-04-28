Правительство Украины намерено определять местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти вне Киева - законопроект

Кабинет министров предлагает Верховной Раде предоставить правительству полномочия определять другое (кроме Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти.

"Сегодня на очередном заседании Кабинета министров Украины был поддержан проект закона "О внесении изменений в законы Украины "О центральных органах исполнительной власти" и "О Кабинете министров Украины", - написал министр кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм-канале по результатам заседания правительства.

Отмечается, что среди основных новелл законопроекта: установление Кабинетом министров требований к содержанию и структуре положения о министерстве и положения о другом центральном органе исполнительной власти; предоставление правительству полномочия определять другое (кроме Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти; совершенствование процедуры создания и прекращения центральных органов исполнительной власти; закрепление унифицированной структуры аппарата министерства; сосредоточение функций по разработке проектов актов законодательства в министерствах; уточнение сфер компетенции и основных направлений деятельности Кабинета министров.

Также законопроект предполагает предоставление правительству полномочий определять отдельным решением предельное количество заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти; определение основных принципов организации деятельности правительственных комитетов.

Кроме того, предлагается освобождать премьер-министр от должности так же как всех членов Кабмина - с начала работы нового правительства;

Среди прочего предполагается усиление роли Секретариата Кабмина в координации процесса стратегического планирования деятельности правительства и обеспечении повышения качества правительственных решений.