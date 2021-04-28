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14:41 28.04.2021

Президент предлагает установить штраф до 1,1 млн грн и уголовную ответственность за контрабанду товаров и до 2,1 млн грн за подакцизную контрабанду

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Президент предлагает установить штраф до 1,1 млн грн и уголовную ответственность за контрабанду товаров и до 2,1 млн грн за подакцизную контрабанду

Обнародованный на парламентском сайте президентский законопроект №5420 о криминализации контрабанды товаров, в том числе подакцизных, предлагает установить штраф в 10-70 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тыс. грн - 1,1 млн грн) за контрабанду товаров в значительных размерах, за контрабанду подакцизных товаров предлагается штраф от 20 тыс. нмдг (340 тыс. грн) до 125 тыс. нмдг (2,125 млн грн).

Согласно тексту законопроекта на сайте Верховной Рады, контрабанду в значительных размерах предлагается считать таковой, если общая стоимость предметов контрабанды в 100 раз превышает нмдг (свыше 1700 грн), а в крупных размерах - свыше 600 нмдг (10,2 тыс. грн).

Законопроект предлагает установить штраф за контрабанду товаров в значительном размере - в 10-20 тыс. нмдг (17-340 тыс. грн).

За контрабанду в крупных размерах - штраф от 50 тыс. нмдг до 70 тыс. нмдг (от 850 тыс. грн до 1,19 млн грн) или лишение свободы от пяти до десяти лет с ограничением права занимать некоторые должности или заниматься некоторыми видами деятельности на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Аналогичное наказание предлагается установить в случаях, если незаконное перемещение товаров совершено лицом, ранее судимым по ст.ст. 201,201-1,201-2,201-3,305 УК, или по предварительному сговору со служебным лицом, свидетельствует текст проекта закона.

Согласно законопроекту, определенному как неотложный, если речь идет о товарной контрабанде, которую совершала организованная группа, президент предлагает установить ответственность в виде лишения свободы от 7 до 11 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать некоторые должности и заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Что же касается контрабанды подакцизных товаров, президент предложил установить такую ответственность:

- штраф от 20 тыс. нмдг до 40 тыс. нмдг (340-680 тыс. грн) за подакцизную контрабанду в значительном размере (если общая стоимость предметов контрабанды в 50 раз превышает нмдг (850 грн);

- штраф от 75 тыс. нмдг до 125 тыс. нмдг (1,275-2,125 млн грн) или лишение свободы на 6-11 лет с конфискацией и лишением права занимать некоторые должности и заниматься определенной деятельностью до трех лет за контрабанду подакцизных товаров в крупных размерах (если стоимость превышает нмдг в 400 раз, то есть дороже 6,8 тыс. грн), а также в случаях, если ее совершал ранее судимое лицо по ст.ст. 201, 201-1, 201-2, 201-3, 204, 305 УК лицо.

- лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать некоторые должности и заниматься определенной деятельностью до трех лет, если подакцизную контрабанду совершала организованная группа.

Теги: #законопроект #штраф #контрабанда
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