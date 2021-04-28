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14:33 28.04.2021

На праздновании Независимости Украины ЕС будет представлен на соответствующем уровне – представитель Еврокомиссии Мамер

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На праздновании Независимости Украины ЕС будет представлен на соответствующем уровне – представитель Еврокомиссии Мамер

На праздновании дня Независимости Украины Европейский союз будет представлен на должном уровне, сообщил представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

В среду в Брюсселе на брифинге, отвечая на вопрос о возможном участии президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на мероприятиях, посвященных празднованию 30-ой годовщины независимости украинского государства, которое отмечается 24 августа, Мамер сказал: "ЕС будет представлен на соответствующем уровне. Это не будет президент Европейской комиссии, но присутствие будет организовано на этом мероприятии для ЕС на соответствующем уровне. Соответствующая информация будет обнародована в свое время".

Отвечая на вопрос в отношении присутствия какой-либо политической подоплеки в отсутствии президента ЕК на саммите Украина-ЕС, который прошел в 2020 году, Мамер пояснил, что на тот момент она "была на карантине и поэтому попросила Высокого представителя (Жозепа Борреля) отправится вместо нее".

"Это очень практичная причина для ее отсутствия. Я могу заверить вас, что президент придает очень большую важность отношениями между Украиной и ЕС. Она уже четыре раза говорила с Зеленским с того времени, как он приступил к исполнению обязанностей. Мы предоставили значительную поддержку Украине, например, в ее борьбе с пандемией коронавируса, равно как и в других сферах. Я не думаю, что есть какая-либо необходимость устанавливать связь между участием или неучастием на различных мероприятиях", - подчеркнул Мамер.

Теги: #ес #украина #независимость
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