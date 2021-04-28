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14:25 28.04.2021

В Луганской области разоблачили террористическую группировку, планировавшую распылить хлор в месте дислокации ВСУ

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Правоохранители при процессуальном руководстве Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил разоблачили террористическую группу, которая действовала на территории Луганской области, сообщает Офис генпрокурора в среду.

"По данным следствия, участники группы готовили совершение преступления на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области, где временно дислоцируется подразделение Вооруженных сил Украины. В частности, ими планировалось распыление отравляющего вещества - хлора в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проведенных следственных действий преступление удалось предотвратить.

При этом у двух участников группы обнаружены и изъяты средства и орудия для сбора и передачи сотруднику так называемого "Министерства госбезопасности "ЛНР" информации относительно оборонной сферы.

"Данные о расположении оборонных объектов, позициях Вооруженных сил Украины и передислокации военной техники они получали, в том числе, от военнослужащего ВСУ.

Сейчас организатор группы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении всех участников группы и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщают правоохранители.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом 3 управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, при оперативном сопровождения Главного отдела контрразведки 3 управления (с дислокацией в г. Северодонецк Луганской области) Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Теги: #всу #преступники #правоохранители #луганская_область
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