Дом Рутковского в Киеве отреставрируют за $4 млн

На реставрацию дома штабс-капитана Рутковского (ул. Тургеневская, 19) будет направлено порядка $4 млн, сообщил основатель девелоперской компании "Контакт-Инвест" (Киев) Евгений Чернецкий агентству "Интерфакс-Украина".

"Дом штабс-капитана Петра Рутковского – памятник архитектуры местного значения (приказ Минкульта от 07.09.2006 N№747/0/16-06, oхранный №99). Мы уже подписали охранный договор с департаментом охраны культурного наследия КГГА и согласовали архитектурную концепцию. В ближайшее время направим на рассмотрение непосредственный проект реставрации", - сказал он.

По словам Чернецкого, дом-памятник находится на балансе КП "Спецжитлофонд", "Контакт-Инвест взял на себя обязательства его отреставрировать.

В комментарии агентству директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк сообщил, что проект реставрации дома Рутковского должен включать заключение о влиянии на особняк строительных работ на соседнем участке, ул. Тургеневская, 17.

"В начале апреля был заключен охранный договор, в котором прописано, что реставрационные работы (на Тургеневской, 19) должны быть проведены в течение 2021-2023 гг. Конечно же, инспекторы департамента будут мониторить и держать на контроле все работы. Надеюсь, другие собственники исторических зданий будут следовать этому примеру", - сказал он.

По словам Чернецкого, концепцией реставрации предусмотрено восстановление и сохранение лепнины, возвращение зданию аутентичного цвета, сохранение объемно-пространственных параметров.

Проект реставрации разработан архитектурным бюро Viharev.

"Мы оставим все детали интерьера: гранитную лестницу и фрагменты напольной мозаики, которые сохранились", - отметил Чернецкий.

По его словам, фасадам вернут аутентичный цвет - серо-голубой вместо привычного красно-терракотового, который, по исследованиям, появился после 1917 года. При этом найдена возможность адаптировать здание под стандарты инклюзивности – в четырехэтажном здании будет лифт.

Отреставрированному зданию вернут первоначальную функцию – доходный дом. "Апарт-отель" – единственный формат, который не требует паркинга. И он востребован рынком и понятен", - пояснил Чернецкий.

По его словам, проект для соседнего участка на Тургеневской, 17 уже утвержден, получены все разрешительные документы, однако его концепция сейчас корректируется. Первоначально планировался офисный центр общей площадью около 3 тыс. кв. м с этажами open space. Сейчас обсуждается вариант офисно-апартного комплекса. "Фасады утверждены – выдержанные, строгие, как струна, все окна с пропорциями золотого сечения, по пять в ряд, восемь этажей. Облицовка – юрским песчаником", - описывает Чернецкий. Под зданием – паркинг на 10 машиномест.

Строительные работы на Тургеневской, 17 начнутся после получения пакета разрешительных документов на Тургеневскую, 19.

"Первым шагом будет усиление фундаментов здания-памятника, который, несмотря на практически идеальную сохранность фасадов, по сути, висит на столетних деревянных балках. Только после этого будут начаты работы на соседнем участке, Тургеневская, 17", - рассказывает Чернецкий.

По его оценке, после получения пакета всех разрешений отреставрировать здание на Тургеневской, 19 и возвести здание на Тургеневской, 17 реально в течение года.

Дом Рутковского построен в 1901 году по проекту архитектора И.Агурова, отселен как аварийный в 1980-х гг., с тех пор стоял заброшенным.