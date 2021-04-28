Власти Болгарии заподозрили шестерых россиян в причастности к взрывам на военных складах – СМИ

Болгарские власти изучают возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года, сообщило агентство Bloomberg.

Речь также идет о проверке предполагаемой связи между этими взрывами и взрывом склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году, говорится в сообщении.

Между тем, болгарские СМИ обратили внимание на общие детали четырех случаев взрывов. Первый произошел 12 ноября в 2011 года на складе, на котором хранились вооружения, предназначенные на экспорт в Грузию.

Прокуратура Болгарии подозревает, что инциденты могут иметь отношение к попытке отравления торговца оружием Эмилияна Гебрева.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека. МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Глава МВД Чехии Ян Гамачек объяснял, что, согласно версии следствия, российская разведка планировала организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию. Предполагается, что груз предназначался Гебреву. В 2015 году его попытались отравить, однако Гебрев выжил. Судебные власти Болгарии в итоге обвинили трёх россиян в попытке отравления предпринимателя.

Газета The New York Times сообщила, что Гебрев признался, что взрыв в Чехии произошел на складе, на котором он хранил боеприпасы, предназначенные Украине.