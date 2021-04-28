В Киеве более 1 тыс. больных COVID-19 за сутки, скончались 40 человек – Кличко

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1070 больных COVID-19, умерли 40 человек, выздоровели -1174 киевлянина, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Заболеваемость в Киеве немного снизилась. Но говорить, что мы преодолели вызовы - рано. Смертность от вируса до сих пор остается, к сожалению, высокой. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1070 инфицированных. Умерли 40 человек. - 23 женщины и 17 мужчин", - сообщил Кличко во время онлайн-брифинга в среду.

По словам мэра, не увеличивается в последнее время и количество госпитализированных в столичные больницы. За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 144 больных COVID-19. Также госпитализировали 157 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 1174 киевлянина.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 201, Шевченковском – 143, в Соломенском районе - 139 случаев.

Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 2829 больных коронавирусом. 2060 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2402 человека. Под аппаратами ИВЛ - 57 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 48%. Кроватей с кислородом заполнено - около 56%коек.

Также мэр проинформировал, что в Киеве вакцинировали от коронавируса уже 52 700 человек почти 53 000 человек.

"В Киеве, как и в других регионах страны, продолжается вакцинация от COVID-19. Прививки в столице делают вакцинами Covishield, Coronavac и Pfizer, которые предоставило Министерство здравоохранения. В столице уже вакцинируют в основном медиков, социальных работников, пожилые людей и военных. Прививают также и педагогов ", - сказал Кличко.

Также Киев получил от Минздрава 35 600 доз препарата AstraZeneca производства Южной Кореи, и сегодня начинает прививать определенные группы населения и этой вакциной.